Tây Ban NhaCác cầu thủ Barca phải trở lại sân tập để vệ sinh cá nhân sau trận thắng ở vòng 4 La Liga.

Tối 14/9, Barca thi đấu với Valencia trên sân Johan Cruyff. Sau đó, họ không ở lại, mà về trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva gần đó để vệ sinh cá nhân. Barca dùng xe bus nhỏ để di chuyển, nên phải chia làm hai chuyến. Một số cầu thủ phải đứng lại đợi chuyến xe thứ hai, gồm cả Robert Lewandowski.

Barca phải tắm muộn sau trận thắng Valencia 6-0 Các cầu thủ Barca đợi trở lại sân tập để tắm sau trận thắng Valencia.

Sân Johan Cruyff chỉ có sức chứa khoảng 6.000 khán giả, thường được dùng cho đội B và đội nữ. Sự bất tiện khi dùng chung cơ sở vật chất với hai đội khác được cho là lý do khiến đội một phải trở lại sân tập để tắm.

Trận tiếp Valencia là trận đầu tiên Barca chơi trên sân nhà mùa này. Nhà ĐKVĐ La Liga phải chọn sân Johan Cruyff do việc cải tạo sân Camp Nou chưa hoàn tất. Hai mùa trước, Barca thuê sân Montjuic, nơi thuộc sở hữu chính quyền Barcelona và từng là sân nhà của đối thủ cùng thành phố Espanyol.

Hiện chưa rõ khi nào Barca trở lại sân Camp Nou. Ban lãnh đạo từng đặt kế hoạch vào tháng 11/2024, nhưng liên tục lùi tiến độ. Theo ESPN, Barca nhiều khả năng tiếp tục tiếp Getafe vào ngày 21/9 tại Johan Cruyff, trước khi trở lại Camp Nou gặp Sociedad một tuần sau đó.

Trong trận thắng Valencia 6-0, ba cầu thủ Fermin Lopez, Raphinha và Lewandowski đều lập cú đúp. Lamine Yamal không thi đấu do chấn thương khi chơi cho tuyển Tây Ban Nha. Barca hiện xếp thứ hai La Liga với 10 điểm sau bốn vòng, kém Real hai điểm.

Raphinha mừng bàn thắng trong trận Barca hạ Valencia 6-0. Ảnh: FC Barcelona

Ngày 18/9, Barca sẽ khởi đầu vòng bảng Champions League bằng chuyến làm khách trên sân St James' Park của Newcastle. Mùa trước, thầy trò HLV Hansi Flick dừng bước ở bán kết khi thua Inter chung cuộc 6-7.

Thanh Quý (theo Marca, ESPN)