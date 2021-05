Barca giá trị lớn thứ tư thế giới

Trong danh sách các CLB thể thao giá trị nhất hành tinh của tạp chí Forbes, Barca chỉ đứng sau ba đội bóng bầu dục, bóng chày và bóng rổ đến từ Mỹ.

Forbes định giá 4,76 tỷ USD đối với "gã khổng lồ" của La Liga.

Theo tạp chí Mỹ, giá trị trung bình của Top 50 tăng 11% so với năm 2020. Sự gia tăng bất thường trong một năm chứng kiến nhiều giải thể thao bị hoãn do đại dịch, hoặc khán giả không thể đến xem trực tiếp, được cho là do các hợp đồng truyền hình ngày càng leo thang.

Barca vẫn dẫn đầu bóng đá về mặt giá trị, bất chấp thành tích sa sút. Ảnh: Reuters.

Dẫn đầu danh sách là đội bóng bầu dục của Mỹ, Dallas Cowboys với 5,7 tỷ USD. So với năm ngoái, giá trị của Dallas Cowboys tăng 3,6%. Đội này giữ vị trí số một liên tục từ năm 2016, sau khi soán ngôi Real Madrid.

Hai đội xếp tiếp theo cũng đến từ Mỹ, đội bóng chày New York Yankees (5,25 tỷ) và đội bóng rổ New York Knicks (5 tỷ). Đội cuối cùng góp mặt trong Top 5 là kình địch của Barca tại Tây Ban Nha, Real Madrid (4,75 tỷ).

Từ vị trí thứ sáu đến thứ chín, thể thao Mỹ tiếp tục áp đảo với hai đội bóng rổ và hai đội bóng bầu dục. Vị trí thứ mười thuộc về đội bóng đá Bayern, nhà cựu vô địch Champions League với giá trị 4,21 tỷ.

Trong Top 50, bóng bầu dục áp đảo hoàn toàn với sự góp mặt của 26 đội. Bóng rổ góp chín đội, bóng đá chín đội và bóng chày sáu đội.

Trong chín đội bóng đá, ngoài Barca, Real và Bayern vào Top 4, sáu đội còn lại gồm Man Utd (vị trí thứ 11, giá trị 4,2 tỷ), Liverpool (12, 4,1 tỷ), Man City (14, 4 tỷ), Chelsea (27, 3,2 tỷ), Arsenal (38, 2,8 tỷ) và PSG (45, 2,5 tỷ).

10 đội thể thao giá trị nhất hành tinh

1. Dallas Cowboys (bóng bầu dục Mỹ) 5,7 tỷ USD

2. New York Yankees (bóng chày Mỹ) 5,25 tỷ

3. New York Knicks (bóng rổ Mỹ) 5 tỷ

4. Barca (bóng đá) 4,76 tỷ

5. Real Madrid (bóng đá) 4,75 tỷ

6. Golden State Warriors (bóng rổ Mỹ) 4,7 tỷ

7. Los Angeles Lakers (bóng rổ Mỹ) 4,6 tỷ

8. New England Patriots (bóng bầu dục Mỹ) 4,4 tỷ

9. New York Giants (bóng bầu dục Mỹ) 4,3 tỷ

10. Bayern Munich (bóng đá) 4,21 tỷ

Thanh Quý (theo Forbes)