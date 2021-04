Barca vượt Real thành CLB bóng đá giá trị nhất thế giới

Theo tạp chí Forbes, Barca lần đầu nhảy lên vị trí số một trên bảng tổng sắp hàng năm với giá trị 4,76 tỷ USD.

Sự tăng trưởng bất chấp đại dịch của Barca khiến Real phải lùi xuống xếp thứ hai với giá trị 4,75 tỷ USD. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Bayern 4,215 tỷ và Man Utd 4,2 tỷ.

Real thắng Barca trong ba trận El Clasico gần nhất, nhưng kết quả về kinh tế vẫn nghiêng về đội bóng xứ Catalonia. Ảnh: Reuters.

Từ khi Forbes công bố bảng xếp hạng, Barca là CLB thứ ba chiếm vị trí dẫn đầu. Trong 16 năm trước, Man Utd có 11 năm dẫn đầu và Real có năm năm.

Theo tạp chí, 20 CLB giá trị nhất thế giới có giá trị trung bình 2,28 tỷ USD, tăng 30% so với hai năm trước. Tuy nhiên, đà tăng có thể biến mất trong tương lai. Trong mùa giải 2019-2020, do ảnh hưởng từ đại dịch, doanh thu trung bình của 20 CLB hàng đầu chỉ đạt 381,5 triệu, giảm 9,6% so với mùa 2017-2018.

Barca và Real cùng dẫn đầu về doanh thu với 792 triệu. Tiếp theo là Bayern 703 triệu, Man Utd 643, Liverpool 619, Man City 609, PSG 599, Chelsea 520, Tottenham 494 và Juventus 441.

Sự sụt giảm có thể sẽ mất nhiều năm mới kết thúc. Trong mùa giải 2020-2021, doanh thu theo ngày đang giảm do không có khán giả, hoặc có không đáng kể tại các giải hàng đầu châu Âu.

20 CLB giá trị nhất thế giới theo bảng xếp hạng Forbes 2021:

1. Barca, giá trị 4,76 tỷ USD

2. Real Madrid, 4,75 tỷ

3. Bayern, 4,215 tỷ

4. Man Utd 4,2 tỷ

5. Liverpool 4,1 tỷ

6. Man City 4 tỷ

7. Chelsea 3,2 tỷ

8. Arsenal 2,8 tỷ

9. PSG 2,5 tỷ

10. Tottenham 2,3 tỷ

11. Juventus 1,95 tỷ

12. Dortmund 1,9 tỷ

13. Atletico 1 tỷ

14. Inter Milan 743 triệu

15. Everton 658 triệu

16. AC Milan 559 triệu

17. AS Roma 548 triệu

18. West Ham 508 triệu

19. Leicester City 455 triệu

20. Ajax 413 triệu

Thanh Quý (theo Forbes)