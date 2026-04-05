Barca có thể đăng quang La Liga ngay trận Kinh điển

Để kịch bản này thành hiện thực, Barca chỉ cần duy trì khoảng cách 7 điểm hiện tại cho đến trận đại chiến với Real Madrid ngày 11/5 và đánh bại chính đối thủ ngay tại sân nhà Camp Nou.

Đội xếp thứ 18 Real Mallorca đã tạo nên cơn địa chấn tại La Liga, khi đánh bại Real Madrid 2-1. Và Barca đã không bỏ lỡ thời cơ đó. Các học trò của Hansi Flick thắng 2-1 ngay trên sân của Atletico Madrid nhờ pha lập công của Robert Lewandowski ở phút 87, để tạo cách biệt 7 điểm so với đội bóng Hoàng gia.

Với việc La Liga chỉ còn 8 vòng, Barca đang toát lên phong thái của nhà vô địch, hướng đến lần thứ hai liên tiếp đăng quang La Liga. Giữa Barca và Real vẫn còn trận lượt về thuộc vòng 35 tại Camp Nou. Nếu cả hai vẫn duy trì mạch thắng cho đến trận đó và đoàn quân của Flick hạ gục đại kình địch trên sân nhà, Barca sẽ ăn mừng ngôi vương ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Bấy giờ, khoảng cách sẽ là 10 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn tối đa 9 điểm cho Real hướng đến.

Mbappe trong trận thua Mallorca 1-2 ở vòng 30 La Liga ngày 4/4. Ảnh: Reuters

Nhiều kịch bản vẫn có thể xảy ra từ đây đến hết mùa, nhưng có một viễn cảnh khác mà CĐV Real cũng không hề mong muốn. Đó là nếu Barca tiếp tục mạch thắng – hiện là 6 trận liên tiếp, còn thầy trò Alvaro Arbeloa lại sảy chân thêm, lễ ăn mừng của đội bóng xứ Catalonia thậm chí có thể đến sớm hơn. Khi ấy, trận El Clasico có thể sẽ chứng kiến nghi thức xếp hàng chào nhà vô địch từ phía Real.

Từ đây đến trước vòng 35, Barca sẽ lần lượt gặp Espanyol (sân nhà), Getafe (sân khách), Celta Vigo (sân nhà) và Osasuna (sân khách). Trong khi, lịch trình của Real là gặp Girona (sân nhà), Real Betis (sân khách), Deportivo Alaves (sân nhà) và Espanyol (sân khách).

Bất chấp nhiều giả thuyết được đặt ra cho những vòng cuối, có một điểm chung giữa Barca và Real, đó là việc thuyền trưởng của cả hai đội đều chưa vội nghĩ đến chúng. Mục tiêu rất đơn giản: chiến thắng từng trận để giữ và nuôi hy vọng.

"Chúng tôi không bao giờ nhìn vào các đội khác mà chỉ tập trung vào công việc của mình, bản thân chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải cải thiện", HLV Flick nói sau chiến thắng trước Atletico. "Không có trận nào là dễ dàng. Còn đến 8 trận nữa và mọi thứ chưa ngã ngũ. Các học trò của tôi đều rất vui mừng sau thắng lợi hôm nay, vì đây là cuộc đấu quan trọng. Nhưng tất cả đều hiểu công việc vẫn chưa hoàn thành".

Còn sau trận thua Mallorca, sau khi nhận trách nhiệm về mình, HLV Arbeloa: "Mọi thứ hiện tại khó khăn hơn nhiều so với trước khi trận này diễn ra. Chúng tôi còn 8 vòng đấu nữa và như tôi đã nói với các cầu thủ, dù cục diện La Liga có ra sao, nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là thắng cả 8 trận còn lại. Con đường đang trở nên trắc trở, nhưng mục tiêu của Real không được phép thay đổi".

Nhà báo Tomas Roncero, một fan Real chính hiệu đã đưa ra những bình luận dữ dội trên chương trình Carrusel Deportivo của đài phát thanh Cadena SER. "Real đã tự tay vứt bỏ La Liga, đã quá nhiều lần như vậy rồi", Roncero nói. "Tập thể này cần tin vào những gì mình làm, thay vì những gì họ thể hiện. Đột nhiên họ có hai trận hay, thắp lên hy vọng và niềm tin. Nhưng ngay trận sau, bạn lại thấy họ vật vờ. Họ không quyết tâm, không cho thấy tinh thần phẫn nộ, mà cứ thể để mặc mọi thứ trôi đi".

Robert Lewandowski ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Atletico Madrid ở vòng 30 La Liga, trên sân Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha ngày 4/4/2026. Ảnh: Reuters

Ông cũng buông lời chỉ trích Kylian Mbappe khi nói rằng bản thân mình đôi lúc dễ dàng bỏ qua mọi sai lầm chỉ vì ngôi sao người Pháp ghi nhiều bàn thắng. "Nhưng như hôm nay, khi có tới ba cơ hội ngon ăn nhưng lại dứt điểm để thủ môn đối phương tỏa sáng, tôi không thấy cậu ấy nổi loạn. Tôi không thấy cậu ấy dõng dạc tuyên bố kiểu "Có tôi ở đây" như cách Cristiano Ronaldo từng làm".

Cuối cùng, ông nhấn mạnh việc Real đang thiếu đi những người thủ lĩnh đích thực, những người không chỉ biết hò hét, mà còn phải biết kích hoạt các đồng đội xung quanh như Fede Valverde (người không ra sân vì lãnh án treo giò). "Chúng ta không có những người mang DNA chiến thắng. Chúng ta có những cầu thủ giỏi, nhưng không ai dám bước vào phòng thay đồ và đá văng cánh cửa tủ đồ vì giận dữ. Họ chỉ đứng đó nhìn vào điện thoại, xem liệu tối nay Atletico có thắng Barca không... Chẳng quan trọng, vì rồi họ cũng sẽ vấp ngã trước Girona mà thôi. Họ đã làm thế suốt cả năm qua", Roncero kết luận.

Arbeloa "đặt cược" tương lai vào Champions League

Những con số thống kê đang không ủng hộ Arbeloa kể từ khi ông tiếp quản đội một. Trận thua Mallorca đã là thất bại thứ 5 của ông sau 18 trận (thắng 13). Đặt lên bàn cân, Xabi Alonso cũng từng thua 5 trận, nhưng là sau tới 28 trận (20 thắng, 3 hòa). Arbeloa đang đi vào lịch sử CLB khi nằm trong nhóm những HLV có khởi đầu tệ nhất, tức cùng chịu 5 trận thua như Juan Armet hay Juan Antonio Ipina.

Một dữ liệu khác cũng khiến Arbeloa mất điểm trong mắt Chủ tịch Florentino Perez là khả năng đọc trận đấu và thay đổi cục diện. Real dưới thời ông rất yếu trong việc lội ngược dòng. Trong 7 lần bị dẫn trước, họ chỉ thắng ngược được hai trận (Benfica 2-1 và Atletico 3-2), trong khi phơi áo ở 5 trận còn lại trước Albacete, Benfica, Osasuna, Getafe và mới nhất là Mallorca.

HLV Arbeloa đang đặt cược tương lai vào Champions League. Ảnh: AFP

Báo Tây Ban Nha AS cho rằng ban lãnh đạo đánh giá cao khả năng quản trị phòng thay đồ của Arbeloa, giữ được sự ổn định giữa các trụ cột, đồng thời mạnh dạn trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Tuy nhiên, trận thua tại Son Moix đã tạm thời đóng băng mọi tín hiệu tích cực.

Tương lai của chiến lược gia sinh năm 1983 tại Bernabeu đang lung lay dữ dội trước viễn cảnh một mùa giải trắng tay. Khi hy vọng đua tranh La Liga chỉ còn trên lý thuyết, Arbeloa buộc phải dồn toàn lực cho Champions League. Số phận của ông sẽ được định đoạt bởi kết quả đối đầu với Bayern Munich, và sau đó là thử thách PSG hoặc Liverpool. "Mọi chuyện lẽ ra đã rất khác nếu Real có thể duy trì cuộc đua song mã tại giải quốc nội cho đến những vòng cuối cùng", báo AS bình luận.

Hoàng Thông tổng hợp