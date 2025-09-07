Barca cân nhắc sớm trả Rashford về Man Utd

Tây Ban NhaChỉ sau ba vòng đầu La Liga, Barca được cho mất kiên nhẫn và có thể trả tiền đạo Marcus Rashford về Man Utd ngay trong dịp Giáng sinh năm 2025.

Rashford thi đấu cả ba vòng đầu La Liga nhưng chưa để lại dấu ấn, tổng cộng chỉ chơi 95 phút. Tiền đạo người Anh vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng Mallorca 3-0 và hòa Rayo Vallecano 1-1.

Ở trận gặp Levante hôm 30/8, Rashford đá chính nhưng bị thay ra ngay sau hiệp một khi Barca đang bị dẫn 0-2. Không còn Rashford trên sân, Barca ghi liền ba bàn trong hiệp hai để ngược dòng ngoạn mục.

Marcus Rashford (trái) đi bóng trong trận Barca thắng Levante 3-2 ở vòng hai La Liga trên sân Ciutat de Valencia, Tây Ban Nha ngày 23/8/2025. Ảnh: Alamy

Theo tờ El Nacional (Tây Ban Nha), ban lãnh đạo Barca không mấy ấn tượng với khởi đầu chậm chạp của Rashford, cho rằng tiền đạo 27 tuổi "nhút nhát, thiếu chính xác và lạc lõng" trên sân cỏ.

Vì thế, họ có thể xem xét kết thúc sớm hợp đồng mượn Rashford - thương vụ được ký cuối tháng 7 với điều khoản mua đứt trị giá khoảng 37,5 triệu USD vào hè 2026. Nếu hủy trước hạn, Barca phải trả cho đại diện Ngoại hạng Anh khoản phí khoảng 5,4 triệu USD.

Trường hợp này, nếu xảy ra, tương tự vụ Chelsea trả tiền phạt 7 triệu USD khi từ chối mua đứt Jadon Sancho theo điều khoản trong hợp đồng cho mượn với Man Utd.

Truyền thông Tây Ban Nha từng hé lộ rằng Chủ tịch Joan Laporta và Giám đốc thể thao Deco chưa bao giờ bị thuyết phục về việc ký hợp đồng với Rashford, vì mục tiêu hàng đầu của họ là Nico Williams và Luis Diaz. Tuy nhiên, Williams "lật kèo" với Barca để gia hạn 10 năm với Bilbao, còn Diaz cập bến Bayern Munich với giá 88 triệu USD.

HLV Hansi Flick là người kiên quyết thuyết phục Barca ký hợp đồng với Rashford. "Cậu ấy đem lại nhiều phương án hơn cho chúng tôi. Tôi tin sẽ thấy một Rashford xuất sắc trong mùa giải này", nhà cầm quân người Đức khẳng định sau vòng mở màn La Liga.

Barca sẽ đá trận tiếp theo gặp Valencia ở vòng bốn La Liga vào ngày 14/9. Sau đó bốn ngày, Rashford và đồng đội sẽ làm khách của Newcastle ở lượt mở màn Champions League mùa 2025-2026.

Hồng Duy tổng hợp