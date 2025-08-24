Barca thắng ngược dù bị dẫn hai bàn ở La Liga

Tây Ban NhaSau khi bị dẫn 0-2 ở hiệp một, Barca ghi ba bàn trong hiệp hai để thắng ngược chủ nhà Levante 3-2 tại vòng hai La Liga.

Barca toàn thắng ba trận gần nhất khi bị dẫn hai bàn, trước Atletico (4-2), Celta Vigo (4-3) và Real Madrid (4-3), tại La Liga mùa 2024-2025. Nhưng đây là lần đầu tiên trong thế kỷ 21, họ thắng ngược khi bị dẫn 0-2 ở hiệp một tại La Liga. Trước đó, đội bóng xứ Catalonia hòa một, thua 12 khi rơi vào tình cảnh tương tự.

Ivan Romero sút chéo góc mở tỷ số trong trận Levante thua Barca 2-3 ở vòng hai La Liga trên sân Ciutat de Valencia, Tây Ban Nha ngày 23/8/2025. Ảnh: LaPresse

Trên sân Ciutat de Valencia, Barca nhập cuộc không tệ, nhưng liên tiếp thủng lưới vì sai lầm ở hàng thủ. Phút 15, Ivan Romero làm động tác giả loại bỏ Pau Cubarsi trong vòng cấm rồi sút chéo góc mở tỷ số cho Levante.

Đến phút bù, VAR can thiệp, xác định Alejandro Balde để bóng chạm tay trong vòng cấm và cho chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Jose Luis Morales sút sang phải, giúp chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn hai bàn.

Nhưng thế trận đảo chiều trong hiệp hai. Phút 49, từ đường chuyền của Lamine Yamal, Pedri nã đại bác từ khoảng cách 25 m, găm bóng vào góc cao, khiến thủ thành Pablo Campos bay hết cỡ cũng không thể chạm bóng.

Ferran Torres mừng bàn gỡ hòa 2-2 cho Barca. Ảnh: LaPresse

Ba phút sau, Raphinha đá phạt góc bên cánh phải để Ferran Torres đá nối tung nóc lưới Levante. Tiền đạo người Tây Ban Nha làm tốt nhiệm vụ thay thế Robert Lewandowski bị chấn thương, khi cũng góp một bàn trong trận mở màn thắng Mallorca 3-0.

Cao trào được đẩy lên ở phút bù giờ. Lamine Yamal châm bóng từ cánh phải vào vòng cấm, khiến hậu vệ Unai Elgezabal - trong nỗ lực truy cản Torres - đánh đầu về lưới nhà, giúp Barca hoàn tất màn lội ngược dòng.

Trận này, Marcus Rashford đá chính ở vị trí tiền đạo trái sở trường. Cầu thủ người Anh thi đấu mờ nhạt, chạm bóng 41 lần và dứt điểm trúng đích một lần, trước khi nhường chỗ cho Dani Olmo đầu hiệp hai.

Ở vòng ba La Liga ngày 31/8, Barca làm khách của Rayo Vallecano.

Hồng Duy