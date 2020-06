MỹDiễn viên Barbra Streisand giúp con gái sáu tuổi của George Floyd - người da màu qua đời do cảnh sát ghì cổ - thành cổ đông của Disney.

Ngày 14/6, Gianna Floyd đăng trên Instagram lời cảm ơn Barbra Streisand: "Cháu thành cổ đông của Disney nhờ cô" cùng ảnh chụp cổ phiếu của công ty này. Nữ diễn viên cũng gửi tặng cô bé hai album My Name is Barbra (1965) và Color Me Barbra (1966). Tài khoản Instagram của Gianna Floyd mới lập, hiện có hơn 40.000 lượt theo dõi, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng như cựu phu nhân tổng thống Mỹ Michelle Obama, "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey.

Theo Business Insider, mỗi cổ phiếu Disney có giá khoảng 115 USD - sụt giảm đôi chút so với trước dịch (140 - 150 USD mỗi cổ phiếu), tuy nhiên bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại. Hiện chưa rõ giá trị số cổ phiếu Barbra tặng cô bé.

Gianna Floyd chụp với giấy chứng nhận cổ phiếu Disney. Ảnh: Instagram.

Trước đó, Kanye West ra mắt quỹ hỗ trợ hoàn toàn tiền học phí cho Gianna khi vào đại học. Trường Texas Southern cũng hứa cấp học bổng toàn phần nếu cô bé theo học tại trường trong tương lai. Quỹ hỗ trợ Go Fund Me được lập để ủng hộ Gianna Floyd, đã quyên góp được hơn hai triệu USD.

Ngày 25/5, cha Gianna - George Floyd - chết trong tay cảnh sát thành phố Minneapolis. Sau vụ việc, nhiều cuộc biểu tình diễn ra nhằm phản đối nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Derek Chauvin - sĩ quan ghì lên cổ Geogre trong hơn tám phút - bị bắt và buộc tội giết người cấp độ hai, trong khi ba người khác bị buộc tội hỗ trợ giết người.

Barbra Streisand, sinh ngày 24/4/1942, là ca sĩ, diễn viên, nhà làm phim nổi tiếng. Trong sự nghiệp kéo dài suốt sáu thập kỷ, cô đạt được nhiều giải thưởng lớn, trong đó có hai giải Oscar và 10 giải Grammy.

Barbra Streisand giúp con gái George Floyd Ca khúc "Somewhere" (1985) của Barbra Streisand. Video: Youtube.

Bảo Thư (theo TMZ, Variety)