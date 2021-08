Barbra Streisand chê phim của Lady Gaga

Diễn viên gạo cội Barbra Streisand cho rằng phim "A Star is Born" do Lady Gaga đóng chính giống hệt phiên bản bà tham gia năm 1976.

Theo Us Weekly, minh tinh tham gia chương trình The Project của Australia hôm 15/8. Tại đây, bà bày tỏ quan điểm về tác phẩm Lady Gaga, Bradley Cooper đóng chính: "Lúc đầu, khi tôi nghe tin phim sẽ được làm lại, Will Smith và Beyonce đóng chính, tôi đã nghĩ điều đó thật thú vị. Một ý tưởng tuyệt vời. Nó được sống lại với thể loại nhạc hoàn toàn khác biệt, diễn viên phù hợp. Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy phim cuối cùng giống với phiên bản tôi đóng năm 1976".

Barbra Streisand trong 'A Star is Born' 1976 Barbra Streisand hát "Evergreen" trong "A Star is Born" năm 1976. Video: Youtube Barbra Streisand.

Barbra Streisand nói thêm: "Tôi đã nghĩ ý tưởng thực hiện phiên bản remake năm 2018 là sai lầm, nhưng nhìn xem, bộ phim tạo tiếng vang lớn, tôi không thể phủ nhận thành công lớn như vậy được. Tôi không quan tâm lắm tới mức độ thành công của phim, bởi tôi đã từng làm được những điều độc đáo". Năm 2018, Barbra Streisand từng khen Bradley Cooper là đạo diễn tuyệt vời. Tuy nhiên, bà bày tỏ thất vọng vì phim không có dàn diễn viên đa chủng tộc. Ngoài ra, bà hy vọng câu chuyện tình yêu sẽ tập trung vào các ngôi sao nhạc rap thay vì rock như trong phim. Barbra Streisand cũng hát thể loại này trong phiên bản cũ.

Lady Gaga - Swallow Lady Gaga, Bradley Cooper hát "Shallow" trong bản phim năm 2018. Video: Youtube Lady Gaga.

A Star is Born là bộ phim kinh điển của Hollywood, từng được thực hiện bốn lần. Hai lần đầu, vai chính lần lượt thuộc về Janet Gaynor và Fredric March (1937), Judy Garland và James Mason (1954). Nội dung các bản phim đều kể về câu chuyện tình giữa một nam nghệ sĩ hết thời và một nữ ca sĩ trẻ tiềm năng. Phiên bản năm 2018 thu về 436 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu.

Barbra Streisand mới ra mắt album "Release Me 2" hôm 6/8. Ảnh: Reuters

Barbra Streisand, sinh ngày 24/4/1942, là ca sĩ, diễn viên, nhà làm phim nổi tiếng. Trong sự nghiệp kéo dài suốt sáu thập kỷ, bà đoạt được nhiều giải thưởng lớn, trong đó có hai giải Oscar và 10 giải Grammy.

Thanh Thanh