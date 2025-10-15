Báo VnExpress tuyển dụng viên chức năm 2025

Báo VnExpress ngày 15/10 công bố kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2025, gồm 26 chỉ tiêu cho ba vị trí: 24 biên tập viên, một chuyên viên quản lý nhân sự và một viên chức công nghệ thông tin hạng III.

Ứng viên phải đáp ứng điều kiện theo Luật Viên chức, có quốc tịch Việt Nam, đủ sức khỏe và văn bằng, chứng chỉ phù hợp. Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức xét tuyển gồm hai vòng: kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn. Thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên ở vòng phỏng vấn được xét trúng tuyển theo thứ tự điểm cao đến thấp.

Không gian làm việc tại tòa soạn báo VnExpress. Ảnh: Ngọc Thành

Phiếu đăng ký dự tuyển được nhận trong 30 ngày kể từ ngày thông báo, nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu chính về Tòa A, tầng 10, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Dự kiến kỳ tuyển dụng diễn ra trong quý IV/2025 tại Hà Nội và TP HCM, lệ phí dự tuyển 500.000 đồng/thí sinh.

Người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ trong 30 ngày sau khi có kết quả; trường hợp gian lận hoặc không đáp ứng quy định sẽ bị hủy kết quả.

>>> Thông tin tuyển dụng chi tiết

