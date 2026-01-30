Bão thổi tung mái nhà, loạt F-16 Bồ Đào Nha hư hại

Gió mạnh trong bão Kristin thổi bay cửa và tốc mái nhà chứa máy bay tại căn cứ Monte Real, khiến một số tiêm kích F-16 bị hư hại.

Không quân Bồ Đào Nha hôm 28/1 thông báo căn cứ Monte Real hứng chịu tổn thất đáng kể về vật chất khi bão Kristin quét qua, nhưng không công bố chi tiết về mức độ thiệt hại và tác động đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đóng tại đây.

Hình ảnh công bố ngày 29/1 cho thấy cửa chắn và nóc nhà chứa máy bay tại căn cứ Monte Real bị thổi tung. Mảnh vỡ đè xuống buồng lái của một chiếc F-16, trong khi chiếc bên cạnh đập đuôi xuống sàn và ngóc mũi lên cao. Ít nhất 4 chiếc F-16 đậu trong nhà chứa khi bão quét qua, chưa rõ tình trạng cụ thể của hai chiếc còn lại.

Mảnh vỡ đè tiêm kích F-16 trong nhà chứa máy bay ở căn cứ Monte Real, Bồ Đào Nha, sau trận bão ngày 28/1. Ảnh: X/Drecas_2000

Những chiếc F-16 này dường như đang trong quá trình bảo dưỡng. Một tiêm kích đã được tháo động cơ, chiếc khác không có kính buồng lái và nắp chụp radar ở mũi.

Theo quy trình thông thường, máy bay quân sự thường di chuyển tới căn cứ khác trước khi bão đổ bộ để tránh thiệt hại. Giới chuyên gia nhận định những chiếc F-16 trong ảnh phải nằm lại căn cứ Monte Real do chưa hoàn tất sửa chữa và không đủ khả năng cất cánh.

Bão Kristin đổ bộ vào Bồ Đào Nha với sức gió tối đa hơn 200 km/h. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng, trong khi hơn một triệu khách hàng bị mất điện trên khắp đất nước do ảnh hưởng của bão. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Bồ Đào Nha cho biết tình hình thời tiết đã tốt hơn, song sẽ cần thời gian để khôi phục trạng thái bình thường.

Tiêm kích F-16 trong nhà chứa máy bay ở căn cứ Monte Real, Bồ Đào Nha sau trận bão ngày 28/1. Ảnh: X/Drecas_2000

Bồ Đào Nha đang vận hành tổng cộng 28 tiêm kích F-16, gồm 24 chiếc F-16AM một chỗ ngồi và 4 phi cơ F-16BM hai chỗ ngồi dành cho huấn luyện. Các tiêm kích được biên chế cho Phi đoàn số 201 và 301, đều đóng quân tại căn cứ Monte Real.

Nguyễn Tiến (Theo Euro Weekly, AFP, AP)