Báo Thái Lan: 'Đừng trách chủ nhà vì trọng tài hủy bàn thắng của Việt Nam'

Theo tờ Thai Rath, nhiều CĐV Việt Nam vô lý khi trách chủ nhà Thái Lan, trong khi trọng tài biên người Lào mắc sai lầm ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33.

Trong bài viết "Cả sân vận động như chìm trong sự ngạc nhiên khi Việt Nam bị từ chối một bàn thắng không việt vị, qua đó đánh mất chức vô địch SEA Games 2025", Thai Rath nhận xét người hâm mộ Việt Nam bất bình và bày tỏ sự phẫn nộ cũng là dễ hiểu.

"Họ chỉ trích trọng tài biên, nhầm trọng tài biên là người Thái Lan dù thực tế là người Lào", báo viết. "Họ thậm chí còn chỉ trích chủ nhà".

Trọng tài biên người Lào Phutsavan Chanthavong mắc sai lầm trong trận Việt Nam thua Philippines trên loạt đá luân lưu chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 trên sân Chonburi, Thái Lan tối 17/12/2025. Ảnh: Daily News

Tờ báo hàng đầu Thái Lan còn dẫn một số bình luận của CĐV trên mạng xã hội, mà không nói rõ danh tính những người viết, như "một trận đấu bẩn thỉu do các người dàn dựng, kể cả trọng tài", "chủ nhà Thái Lan, các người muốn làm gì cũng được phải không" hay "làm sao người Thái có thể tự hào về một kỳ SEA Games bẩn thỉu và tai tiếng như vậy".

Sau đó, tờ báo này dẫn thêm một bình luận mà họ cho rằng tới từ một người Thái, không ghi danh tính. "Tức giận trọng tài thì được. Nhưng đừng đổ lỗi cho chủ nhà. Không hiểu vì sao lại đổ lỗi cho chủ nhà. Trọng tài là người Lào, không phải Thái Lan".

Trọng tài mắc sai lầm ở phút 29, trận chung kết trên sân Chonburi tối 17/12, khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của Nguyễn Thị Bích Thùy vì cho rằng tiền đạo tuyển nữ Việt Nam đã việt vị. Pha quay chậm cho thấy Bích Thùy vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines (Hali Long) khoảng 2 m. Môn bóng đá tại SEA Games không có VAR để trọng tài xem lại video như bóng chuyền, futsal, cầu mây hay pencak silat. Vì thế, quyết định của trọng tài biên người Lào Phutsavan Chanthavong và trọng tài chính Durcau Rebecca (Australia) không thể thay đổi dù gây bất bình cho CĐV thế giới.

Trọng tài cướp bàn thắng của Bích Thùy Tình huống trọng tài tước bàn thắng của Bích Thùy.

Môn bóng đá tại SEA Games chưa từng được áp dụng VAR, vì sẽ tốn thêm nhiều chi phí. Bóng đá ở Asiad cũng không được hỗ trợ công nghệ này. Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 thì có VAR từ vòng bán kết.

Tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan đã nhận phải nhiều chỉ trích trong công tác tổ chức. Ngay từ lễ khai mạc, họ đã mắc nhiều vấn đề như sai sót về bản đồ Việt Nam, khiến ban tổ chức phải xin lỗi. Ngày thi chính thức đầu tiên của SEA Games cũng có nhiều sự cố. Có những đoàn còn đuổi đánh trọng tài vì cho rằng bị đối xử bất công.

Bài viết trên Daily News sau trận chung kết bóng đá nữ.

Ở trận chung kết tối qua, Việt Nam hòa Philippines sau 120 phút, trước khi thua 5-6 trên loạt đá luân lưu và đứt chuỗi bốn lần vô địch. Theo báo Thái Lan Daily News, kết quả này "không hề bất ngờ".

"Philippines lần đầu vô địch bóng đá nữ. Thành tích này phi thường, nhưng không có gì bất ngờ", tờ báo này viết, không nhắc gì tới tình huống Bích Thùy bị từ chối bàn thắng. "Bởi bóng đá nữ Philippines đã phát triển và tiến bộ không ngừng, từ chức vô địch Đông Nam Á 2022 đến suất dự World Cup nữ 2023".

Đây là trận thua thứ tư liên tiếp của Việt Nam trước Philippines trên mọi đấu trường bóng đá nữ. Đoàn quân Mark Torcaso đang tiến bộ vượt bậc nhờ đội hình phần lớn cầu thủ sinh trưởng ở nước ngoài, như hậu vệ Hali Long, Ariana Markey, Angela Beard, tiền vệ Jaclyn Sawicki, Sara Eggesvik, Alexa Pino, tiền đạo Mallie Ramirez hay Jael-Marie Guy. Những cầu thủ này đều đá chính hoặc góp công lớn vào chiến thắng của Philippines.

Hoàng An tổng hợp