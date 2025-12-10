Hàng loạt sự cố ở ngày đầu SEA Games 33

Thái LanTrong ngày đấu chính thức đầu tiên, Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan đã hiển thị sai cờ, nhầm điểm, chậm cập nhật bảng tổng sắp và chứng kiến nhiều kiện cáo.

Lịch thi đấu môn bóng rổ 3x3 tại SEA Games 33 sáng 10/12 trở thành tâm điểm chỉ trích khi Ban tổ chức tiếp tục mắc lỗi hiển thị sai quốc kỳ của hầu hết các đội tuyển tham dự.

Trong bảng thông tin được trình chiếu tại nhà thi đấu môn bóng rổ nội dung 3x3 (cả nam và nữ), các cặp đấu Malaysia - Lào, Philippines - Việt Nam và Thái Lan - Việt Nam đều xuất hiện quốc kỳ không trùng khớp với tên quốc gia.

Lỗi hiển thị sai Quốc kỳ các nước Malaysia, Lào, Philippines và Việt Nam của ban tổ chức. Ảnh chụp màn hình

Sai sót về Quốc kỳ được xem là nhạy cảm, vì liên quan trực tiếp đến biểu tượng chủ quyền của từng quốc gia. Đây không phải lần đầu nước chủ nhà mắc lỗi nhận diện quốc gia trong những ngày đầu đại hội. Trước đó, họ từng nhầm quốc kỳ Việt Nam và Lào trong lịch thi đấu futsal nữ, hiển thị sai quốc kỳ và lãnh thổ khi giới thiệu về các quốc gia trong lễ khai mạc hôm 9/12.

Cũng ở môn bóng rổ sáng nay, trong trận đấu giữa Lào và Malaysia, dù hiển thị đúng quốc kỳ, hệ thống lại gắn nhầm tên "UNK" (Unknown) cho đội tuyển Lào suốt hơn 5 phút đầu trận, gây ngỡ ngàng cho người xem.

Tên quốc gia hiển thị lỗi ở trận Malaysia gặp Lào nội dung bóng rổ 3x3. Ảnh chụp màn hình

Khâu cập nhật bảng tổng sắp cũng chậm trễ, thiếu chuyên nghiệp. Tính đến 16h ngày 10/12 - ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội, đoàn Việt Nam đã đoạt 9 huy chương, gồm một vàng, hai bạc và sáu đồng. Nhưng trên trang web chính thức, Ban tổ chức mới hiển thị Việt Nam đoạt 3 HC đồng. Thái Lan hiện dẫn đầu bảng tổng sắp với 14 huy chương, gồm 8 vàng, 5 bạc và một đồng.

Bảng tổng sắp chưa cập nhật dù Việt Nam đã giành 9 HC. Ảnh chụp màn hình

Nhà thi đấu ở Trung tâm thương mại Fashion Island (Bangkok) chứng kiến sự việc căng thẳng, khi Việt Nam và Philippines đồng loạt đâm đơn kiện vì bức xúc trọng tài thiên vị Singapore rõ rệt ở môn taekwondo.

Sự việc liên quan đến những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài, với cách chấm điểm thiên vị lộ liễu để giúp quốc đảo sư tử đoạt tấm HC vàng nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.

Tấm HC vàng này bị phóng viên Philippines đánh giá là "đánh cắp". Ngay sau trận chung kết, lãnh đội Việt Nam là Nguyễn Thu Trang và HLV Nguyễn Minh Tú nộp đơn kiện lên Ban tổ chức. Philippines cũng có động thái tương tự, khi cho rằng các trọng tài chấm điểm không chính xác ở trận bán kết trước đó với Singapore.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham Tolentino trao đổi với trọng tài. Ảnh: Đức Đồng

Đại diện Việt Nam khẳng định, cặp VĐV Singapore mắc ba lỗi trong trận chung kết (VĐV nữ mắc hai lỗi, VĐV nam mắc một lỗi mất thăng bằng) nhưng các trọng tài đều đã bỏ qua. Trọng tài chấm điểm rất cao cho Singapore với các mức 8,84 - 8,50, trong khi cặp VĐV Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc thi đấu tốt chỉ đạt 8,50 và 8,38 trong trận chung kết nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.

Đoàn taekwondo Việt Nam và Philippines đã thu thập băng hình thi đấu để gửi lên Ban tổ chức. Tuy nhiên, các trọng tài đang không công nhận đây là bằng chứng, và cũng không đem ra băng hình để chấm điểm lại.

Môn taekwon phải tạm ngưng thi đấu trong ít giờ để chờ các trọng tài đưa ra quyết định cuối cùng. Đến 13h30, Ban tổ chức không thay đổi kết quả, đôi võ sĩ Việt Nam chấp nhận giành HC bạc.

Ngày đấu đầu tiên cũng trở nên lộn xộn khi đoàn thể thao Campuchia tuyên bố rút lui do lo ngại sự an toàn của các VĐV, liên quan đến xung đột biên giới giữa họ và Thái Lan hiện nay. Đây là quyết định gây sốc, bởi chỉ một ngày trước đó, họ vẫn tham dự lễ khai mạc và được chào đón nồng hậu tại Thái Lan.

Động thái này gây ra nhiều điều bất tiện cho Đại hội, khiến Ban tổ chức SEA Games 33 phải điều chỉnh lịch đấu các môn liên quan. Có những môn sẽ chỉ còn hai nước tham dự, nhưng vẫn được tổ chức để tranh HC vàng.

Đoàn thể thao Campuchia tại lễ khai mạc SEA Games 33 tại sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan tối 9/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Vy Anh