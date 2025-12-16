Đội pencak silat Malaysia đuổi đánh trọng tài vì thiên vị Thái Lan

Thái LanĐoàn Malaysia phản ứng mạnh mẽ, rượt đánh trọng tài sau khi Nor Farah Mazlan bị xử thua VĐV chủ nhà ở tứ kết hạng B nữ (50-55 kg) tại SEA Games 33.

Trận đấu tại Hall 4, Impact Arena, Muang Thong Thani, Bangkok chiều 15/12 kết thúc với tỉ số hòa 60-60, nhưng Nor Farah bị xử thua do bị cho là phạm lỗi nhiều hơn.

Quyết định này khiến đoàn Malaysia phản ứng dữ dội. Họ cho rằng điểm số không phản ánh đúng diễn biến, trong đó Nor Farah chủ động và tấn công hiệu quả hơn đối thủ, nhưng nhiều tình huống không được trọng tài ghi nhận.

Đoàn Malaysia phản đối quyết định của trọng tài sau khi kết thúc trận tứ kết nữ hạng cân B (50–55 kg) tại Impact Arena, Muang Thong Thani, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: TVS

Ngay khi kết quả được công bố, người đứng đầu đội pencak silat Malaysia, HLV Siti Rahmah Mohamed Nasir, cùng Nor Farah và các thành viên ban huấn luyện lao tới khu vực trọng tài để phản đối. Mọi việc dần trở nên gay gắt, dẫn đến xô xát khi một số thành viên Malaysia đụng chạm trực tiếp đến trọng tài và cán bộ điều hành.

Khi va chạm vượt khỏi tầm kiểm soát, lực lượng an ninh và cảnh sát túc trực bên ngoài phải can thiệp, tách các bên và tạm dừng thi đấu vài phút để ổn định tình hình.

Dù chịu sức ép lớn, Ban tổ chức SEA Games 2025 vẫn giữ nguyên kết quả: chiến thắng thuộc về Thái Lan, trong khi đoàn Malaysia rời sân với tâm trạng ấm ức và thất vọng.

HLV Pencak Silat Malaysia, Siti Rahmah Mohamed Nasir, được hộ tống ra khỏi khu vực trọng tài. Ảnh: TVS

Sự việc lập tức thu hút sự quan tâm lớn của báo chí và người hâm mộ, đặc biệt là tại Malaysia và Thái Lan. Truyền thông Malaysia đưa tin đa chiều, trong đó có việc thừa nhận phản ứng của đội nhà đã vượt quá giới hạn. Báo Sarawak thẳng thắn cho rằng cách chấm điểm Pencak Silat chưa chuyên nghiệp, nhưng đồng thời nhấn mạnh hành vi bạo lực với trọng tài là không thể chấp nhận trong bất kỳ môn thể thao nào.

Theo kênh truyền hình Malaysia TVS, sự việc đặt câu hỏi về tính công bằng trong khâu chấm điểm đối kháng tại môn Pencak Silat - nội dung vốn đòi hỏi sự chính xác và minh bạch cao trong thi đấu đối kháng.

Pencak Silat bắt nguồn từ Indonesia và nhanh chóng lan rộng khắp các nước Đông Nam Á. Đây là môn võ có thể thi đấu tay không hoặc sử dụng vũ khí, nổi bật với những động tác uyển chuyển, gần như vũ đạo, vừa mang tính thẩm mỹ vừa ứng dụng chiến đấu.

Pencak Silat lần đầu được đưa vào SEA Games tại kỳ thứ 14 vào năm 1987. Dù từng bị loại khỏi một số kỳ đại hội, môn võ này đã trở lại tại SEA Games 33.

Pencak Silat gồm hai loại: biểu diễn nghệ thuật (Seni) và đấu đối kháng (Tanding). Trong đó, Seni đánh giá kỹ thuật, sự cân bằng, nhịp điệu và phối hợp đồng đội, có thể sử dụng vũ khí. Tanding là đối kháng trực tiếp, phân hạng cân và giới tính, mục tiêu là tấn công, phòng thủ hoặc hạ đối thủ, với các khu vực hợp lệ bao gồm ngực, bụng, hông, lưng và chân.

Các trận đấu diễn ra trong sân 10x10 m, với vòng tròn trung tâm 8 m và vòng tròn nhỏ 3 m để phân định trước trận. Mỗi hiệp kéo dài 2 phút, 3 hiệp/trận, nghỉ 1 phút giữa hiệp. Điểm được tính dựa trên cú đánh trúng, cú đá, hạ đối thủ, hoặc tránh và phản công. Trọng tài cũng áp dụng hình phạt trừ điểm hoặc loại trực tiếp nếu vi phạm luật.

Hồng Duy (theo TVS, Murianews)