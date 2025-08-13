Báo Thái Lan ca ngợi phở ngon, bổ dưỡng bậc nhất Đông Nam Á

Báo Nation của Thái Lan đánh giá phở ngon và giàu dinh dưỡng, xếp món ăn trong 4 món nhất định phải thử khi du lịch Đông Nam Á.

Danh sách "4 món bổ dưỡng và ngon nhất Đông Nam Á" được The Nation, báo tiếng Anh uy tín thành lập từ năm 1971 của Thái Lan, cập nhật hôm 10/8, dựa trên tiêu chí hương vị đặc trưng và giàu giá trị dinh dưỡng.

Món phở tái ở quán phở Đường Tàu tại Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Mai

Phở - món ăn truyền thống Việt Nam, đứng đầu danh sách món bổ dưỡng và ngon nhất Đông Nam Á.

Tờ The Nation miêu tả món ăn gồm bánh phở mềm, thịt bò hoặc gà, rau thơm và gia vị đặc trưng. Nước dùng hầm từ xương, kết hợp các loại thảo mộc như quế, hồi, gừng, hành, tạo nên vị thanh ngọt. Món ăn nhẹ bụng, giàu protein và dưỡng chất, phù hợp cho mọi thời điểm trong ngày.

Món Tom Yum Kung (Thái Lan). Ảnh: Som in Thai

Tom Yum Kung (Thái Lan) xếp thứ hai trong danh sách. Món ăn được nấu với sả, riềng, lá chanh và ớt, giàu chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu còn cho thấy các loại thảo mộc trong món ăn có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Hai vị trí còn lại thuộc về Gado-Gado (Indonesia) món salad rau củ ăn kèm sốt đậu phộng giàu chất xơ, đạm thực vật và Tam Mak Hoong (Lào) món gỏi đu đủ xanh cay, chứa men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa.

Phở là món phổ biến ở Việt Nam và có nhiều loại. Phở Nam Định và phở Hà Nội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tháng 8/2024. Chuyên trang du lịch của hãng CNN (Mỹ) năm ngoái cũng xếp phở Việt Nam ở vị trí thứ 2 trong danh sách 20 món nước ngon nhất thế giới. Năm 2025, trang ẩm thực nổi tiếng quốc tế Taste Atlas xếp phở bò ở vị trí 93 trong top 100 món ngon nhất toàn cầu.

Tuấn Anh (Theo The Nation)