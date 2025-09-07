Bão Tapah mạnh cấp 10, gây mưa lớn ở Bắc Bộ từ 9/9

Bão Tapah dự kiến vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 8/9 rồi suy yếu, hoàn lưu sau bão có thể gây mưa lớn cho miền núi và trung du Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 7/9, tâm bão ở vùng biển phía bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Đến 7h ngày 8/9, bão áp sát ven biển nam Quảng Đông, mạnh cấp 10, giật cấp 13; sau đó đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến tối cùng ngày, áp thấp nhiệt đới ở phía nam tỉnh Quảng Đông, gió mạnh nhất cấp 6, giật tăng hai cấp.

Đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong cũng ghi nhận bão đã đạt cực đại, với sức gió 85-90 km/h. Sau khi vào Quảng Đông, bão di chuyển chếch về phía tây, hướng tới miền núi Việt Nam.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định từ chiều và đêm 9/9, Bắc Bộ sẽ mưa diện rộng. Vùng núi và trung du có khả năng hứng đợt mưa lớn, lượng phổ biến 70-150 mm, nhiều nơi trên 300 mm. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100 mm trong ba giờ.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Tapah. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Trên Biển Đông, vùng biển phía bắc có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 4-6 m. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng nguy hiểm được khuyến cáo hạn chế ra khơi. Ngoài ra, rìa xa hoàn lưu bão có thể gây giông, lốc, gió giật mạnh ở vịnh Bắc Bộ và ven biển đông Bắc Bộ.

Từ ngày 11/9, khi áp thấp tan dần, mưa ở miền Bắc giảm; từ 12 đến 14/9, trời tạnh ráo, thời tiết mát mẻ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra khu vực nguy cơ cao để chủ động di dời dân. Các lực lượng tổ chức canh gác, không cho người và phương tiện qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu khi không bảo đảm an toàn; đồng thời rà soát công trình trọng yếu, đảm bảo an toàn đê điều, sẵn sàng phương án tiêu úng, cứu hộ.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 7 cơn bão. Gần nhất, bão số 6 Nongfa đổ bộ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với cường độ yếu, ít gây thiệt hại. Trước đó, bão số 5 Kajiki tràn vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh ngày 25/8 đã khiến 9 người chết, mất tích; 77 người bị thương; hơn 38.600 nhà tốc mái, 510 nhà sập; tổng thiệt hại kinh tế khoảng 2.900 tỷ đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể đón thêm 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam. Không khí lạnh được dự báo đến sớm, mưa lũ cuối năm có thể diễn biến phức tạp.

Gia Chính