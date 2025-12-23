Bảo tàng phở đầu tiên sắp mở cửa đón khách ở TP HCM

Bảo tàng chủ đề phở đầu tiên tại TP HCM nằm ở góc đường Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão, dự kiến mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm vào giữa tháng 1/2026.

Ngày 23/12, ông Lê Nhật Thanh, người sáng lập kiêm Giám đốc Bảo tàng Phở (Phở Museum) cho biết công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối, chuẩn bị đón khách vào đầu năm 2026, đúng đợt cao điểm khách nước ngoài đến TP HCM.

Bảo tàng nằm tại khu vực tập trung các tuyến phố du lịch nổi tiếng thành phố như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão và chợ Bến Thành. Với tổng diện tích khoảng 800 m2, gồm 3 tầng, Phở Museum thiết kế hành trình tham quan dạng tour khép kín 60-75 phút, kết hợp khám phá văn hóa, giải trí, trải nghiệm ẩm thực và thương mại.

Hành trình bắt đầu từ tầng 3. Du khách sẽ xem phim điện ảnh ngắn khoảng 10 phút, kể lịch sử hình thành, phát triển phở ba miền Bắc - Trung - Nam. Phim đồng thời giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa và đời sống người Việt hơn một thế kỷ qua.

Tiếp theo là khu trưng bày 209 hiện vật được sưu tầm, phục dựng như bát, chén gốm từ các lò Bát Tràng, Biên Hòa, Bình Dương, Hội An; nồi nấu, dụng cụ chế biến, tranh ảnh nghệ thuật. Điểm nhấn là gánh phở rong xưa của nghệ nhân Văn Cù, gợi nhớ hình ảnh quen thuộc đầu thế kỷ 20.

Tầng 3 còn có trò chơi cho khách tham quan tương tác, tìm hiểu nguyên liệu, công thức phở, giúp hiểu sâu hơn vì sao phở trở thành di sản văn hóa phi vật thể. Không gian này thay đổi định kỳ 2-3 tháng để tạo sự mới mẻ. Mô hình đầu tiên lấy chủ đề lúa nước - từ hạt gạo đến bàn ăn.

Tại tầng 2, du khách sẽ quan sát nghệ nhân trình diễn trực tiếp các công đoạn làm phở thủ công từ tráng bánh, cắt sợi, đến chuẩn bị nguyên liệu. Không gian kèm màn chiếu lớn tái hiện danh lam thắng cảnh Việt Nam, tạo cảm giác thưởng thức phở giữa vịnh Hạ Long hay đồi chè Tây Bắc.

Tầng 1 trưng bày đồ lưu niệm mang dấu ấn phở và các đặc sản vùng miền. Kết thúc hành trình, du khách thưởng thức một tô phở đặc biệt.

Ông Lê Nhật Thanh, sáng lập Phở Museum tại TP HCM. Ảnh: Lê Nam

Tour trọn gói có giá 750.000 cho người lớn, 500.000 đồng với trẻ nhỏ, bao gồm tham quan, quà lưu niệm và tô phở đặc biệt. Khách không tham gia tour có thể ăn phở riêng lẻ với giá từ 125.000 đồng mỗi tô. Tô phở bảo tàng đặc biệt giá 260.000 đồng.

Phở trong bảo tàng sử dụng nước dùng giao thoa ba miền, điều chỉnh theo khẩu vị Nam Bộ. Bánh phở lấy từ lò truyền thống Nguyễn Bính ở Thủ Đức, TP HCM. Thịt bò được nuôi theo công nghệ Nhật Bản tại Ba Vì với quy trình chăm sóc chuyên biệt.

Ông Lê Nhật Thanh cho biết ý tưởng mở bảo tàng phở ra đời từ trải nghiệm tại bảo tàng ramen ở Yokohama, Nhật Bản, nơi món mì ramen được kể một cách hấp dẫn, bài bản. Theo ông Thanh, phở Việt Nam nổi tiếng không kém ramen, nhiều lần vào top món nước ngon nhất thế giới, nhưng vẫn thiếu một không gian tái hiện hành trình văn hóa, lịch sử hơn trăm năm.

"Bảo tàng phở ra đời với mong muốn kể câu chuyện phở Việt đến bạn bè quốc tế", ông Thanh nói.

Bích Phương