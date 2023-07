Bảo tàng Chủ tịch nước ghé thăm tại Áo

Chiều 23/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Vienna, nơi sở hữu nhiều bộ sưu tập quý của châu Âu và thế giới.

Tổng giám đốc Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Vienna (Kunsthistorisches Museum), bà Sabine Haag, cùng các nhân viên đón tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong bảo tàng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm Bảo tàng Lịch sử nghệ thuật Áo. Ảnh: TTXVN

Kunsthistorisches được xây dựng vào năm 1891, gần Cung điện Hoàng gia, sở hữu nhiều bộ sưu tập quý có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của châu Âu và thế giới. Một trong số đó là những kiệt tác của các họa sĩ châu Âu tài năng thế kỷ 18 và bộ sưu tập Bruegel lớn nhất thế giới. Bruegel hay Pieter Bruegel Cha, họa sĩ người Flemish (thuộc Bỉ), được vinh danh như "bậc thầy tranh in".

Bảo tàng Kunsthistorisches nhìn từ xa. Ảnh: Klook

Các tác phẩm nghệ thuật lớn, nổi tiếng khác gồm "Madonna in the Meadow" của Raphael, "The Allegory of Painting" của Vermeer. Những họa sĩ tên tuổi khác cũng có tác phẩm được trưng bày trong bảo tàng là Rubens, Rembrandt, Dürer, Titian và Tintoretto.

Kunstkammer Vienna (Phòng nghệ thuật và kỳ quan) nằm trong bảo tàng là nơi lưu giữ hơn 2.100 đồ vật có giá trị, được các hoàng đế và đại công tước vương tộc Habsburg thu thập qua nhiều thế kỷ. Nơi này được đánh giá là "một trong những phòng nghệ thuật và kỳ quan quan trọng nhất thế giới".

Trung tâm của bộ sưu tập là liễn chứa muối quý bằng vàng do nhà điêu khắc kiêm thợ kim hoàn nổi tiếng Benvenuto Cellini của thế kỷ 16 tạo nên. Nhiều đồ vật nghệ thuật khác từ thời Trung cổ cũng được trưng bày tại đây như: đồ chạm khắc, đồng hồ, tranh vẽ, tác phẩm điều khắc, đồ treo tường.

Giá trị của bộ sưu tập được trùng tu, tôn tạo từ năm 2002 đến 2012 này được đánh giá "không thể đo đếm được". Các hiện vật được đặt trong 20 phòng. Du khách có thể chứng kiến hơn 1.000 năm phát triển của lịch sử được thể hiện ở Kunstkammer, trên diện tích hơn 2.700 m2. Hiện vật lâu đời nhất là một chiếc bàn ngà voi từ thế kỷ thứ 9, theo website bảo tàng.

Du khách có thể khám phá các bộ sưu tập và triển lãm của bảo tàng bằng cách đặt các chuyến tham quan có hướng dẫn (nói tiếng Anh) kéo dài một giờ, được tổ chức vào mỗi chủ nhật lúc 15h chiều. Hàng năm, bảo tàng đón hàng triệu du khách ghé thăm và đã xây dựng các bộ sưu tập trực tuyến và triển khai các chương trình tham quan 3D trên nền tảng số. Bảo tàng mở cửa các ngày trong tuần, từ 10h đến 18h và từ tháng 6 đến 8 hàng năm. Giá vé vào cửa từ 21 euro. Địa chỉ bảo tàng: Maria-Theresien-Platz, 1010 Vienna, Áo.

Trong lúc tham quan, du khách có thể dừng chân và dùng cà phê tại sảnh Cupola, nơi có mái vòm xa hoa lộng lẫy. Vào các tối thứ năm, từ 18h30 đến 22h, sảnh biến thành một phòng ăn sang trọng nhưng thân mật. Du khách có thể đặt bàn ăn tối tại đây.

Anh Minh (Theo KHM)