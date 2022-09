16h10 Thừa Thiên Huế di dời người dân ở nhà cấp 4

Thừa Thiên Huế mưa lớn, gió giật mạnh. Tại bờ kè cửa biển Thuận An ở xã Hải Dương, TP Huế, sóng biển cao tràn qua bờ kè, đập mạnh vào công trình xây dựng cầu vượt biển Thuận An Hải Dương với kinh phí 1.200 tỷ đồng. Để bảo đảm an toàn, 200 công nhân xây dựng cầu vượt biển đã di chuyển vào trường tiểu học Thái Dương cách đó 200 m để tránh bão.

Công an xã Hải Dương và lực lượng dân quan cũng di chuyển ra trực xuyên đêm tại xóm Hương Giang nằm sát cửa biển Thuận An để hỗ trợ người dân khi bão vào. Những người dân ở nhà cấp được di dời sang các nhà kiên cố, cao tầng tại đây.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có bờ biển dài hơn 120 km đi qua 22 xã, phường của 5 huyện, thành phố. Trong đó có cửa biển Thuận An và cửa biển Tư Hiền thông với phá Tam Giang Cầu Hai, là đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Để đảm bảo an toàn cho người dân ở các vùng suing yếu, lực lượng công an, quân đội cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức di dời đến nơi an toàn.

Tại TP Huế, công an thành phố đã tham mưu, phối hợp với các địa phương sơ tán hơn 2.500 hộ, 9.500 nhân khẩu trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao đến nơi an toàn, giúp dân chằng chống 1.096 ngôi nhà và đưa 421 tàu thuyền đến nơi neo đậu an toàn. Đơn vị đã thành lập lực lượng Trung đội mạnh, tăng cường quân cho công an các phường, xã trong vùng thấp trũng, sẵn sàng công cụ, phương tiện để ứng phó với bão Noru.