Báo Mỹ tôn vinh thánh đường Việt Nam

Nhà thờ Cathedral of the Dormition, Moscow, Russia, được xây dựng lần đầu vào năm 1326 và được xây lại vào năm 1475. Năm 1547, lễ đăng quang của Sa hoàng đầu tiên của nước Nga, Ivan the Terrible, diễn ra tại thánh đường này. Từ năm 1721 trở đi, đây là nơi các hoàng đế nước Nga tổ chức lễ đăng quang, bao gồm cả lễ đăng quang của hoàng đế cuối cùng của Nga, Nicholas II, vào năm 1896. Ảnh: Art of russia.