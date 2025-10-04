Bão Matmo mạnh lên cấp 12, gây mưa ở miền Bắc từ đêm mai

Sau 24 tiếng vào Biển Đông, Matmo mạnh thêm hai cấp, lên 12, dự báo đạt cực đại cấp 13 trước khi vào vịnh Bắc Bộ và gây mưa cho miền Bắc từ đêm mai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 20h hôm nay, tâm bão Matmo cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Đến 7h ngày mai, tâm bão trên vùng biển tây bắc Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh khoảng 500 km, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16, giữ hướng tây tây bắc, tốc độ giảm nhẹ, còn 20-25 km/h.

Bão tiếp tục đi vào giữa bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đến 19h ngày mai ở trên vùng biển phía đông bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 190 km, giảm một cấp còn 11-12, giật cấp 15 do ma sát với đảo.

Sau đó bão đi vào Móng Cái (Quảng Ninh), đến 7h ngày 6/10 ở trên khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió giảm còn cấp 8-9, giật cấp 12.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Matmo. Ảnh: NCHMF

Đài Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 108 km/h, ngày mai khi áp sát bán đảo Lôi Châu mạnh lên 144 km/h rồi hướng về biên giới Việt - Trung. Đài Hong Kong cho rằng bão vào Lôi Châu mạnh 145 km/h, sau đó đi vào đất liền Trung Quốc nhưng ảnh hưởng bao trùm toàn bộ vùng núi phía bắc Việt Nam.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết kết quả phân tích số liệu cho thấy bão Matmo sau khi đi qua đảo Lôi Châu, vào bắc vịnh Bắc Bộ sẽ có xu hướng lệch bắc.

"Với xu thế này, vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão trên đất liền nước ta có khả năng giảm. Trường hợp bão tiếp tục lệch bắc hơn, mức độ ảnh hưởng về gió, mưa tại Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ giảm thêm", ông Khiêm nói.

Do ảnh hưởng của bão, Bắc Biển Đông có gió mạnh dần từ cấp 8 đến 13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-8 m. Từ chiều mai, phía đông bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối mai, bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần từ cấp 8 đến 11, sóng biển cao 2-5 m. Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m. Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão rất nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động.

Ảnh vệ tinh bão Matmo lúc 19h ngày 4/10. Ảnh: NCHMF

Trên đất liền ven biển Quảng Ninh - Hưng Yên, gió mạnh dần từ cấp 6 đến 9, giật cấp 10-11. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm mai đến hết đêm 7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ - nơi đang chịu tổn thương của bão Bualoi, mưa 150-250 mm, cục bộ trên 400 mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 mưa phổ biến 70-120 mm, cục bộ trên 150 mm.

Sáng nay, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, bộ ngành liên quan nắm rõ tính chất nguy hiểm của bão Matmo (thiên tai chồng thiên tai) để có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Chủ UBND các tỉnh, thành ven biển, nhất là Quảng Ninh - Ninh Bình chỉ đạo đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động ven biển, trên đảo và trong đất liền; rà soát, sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ UBND các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh miền núi, trung du tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó mưa lũ, nguy cơ lũ ống, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; bố trí lực lượng tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng xử lý ngay sự cố.

Riêng Chủ tịch tỉnh Lào Cai kiểm tra, chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng công an triển khai ngay việc sơ tán, di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trượt lở đất tại xã Bảo Hà.

Matmo là cơn bão thứ 11 trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó vùng biển này xuất hiện 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới, gần nhất là Bualoi đổ bộ Nghệ An - Bắc Quảng Trị hôm 29/9, nhưng gây mưa lũ, lốc xoáy ở khắp Bắc Bộ.

Gia Chính