Bão Matmo mạnh cấp 13, hướng vào Quảng Ninh

Dự báo sáng 6/10, tâm bão Matmo đi vào Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, sau đó đi dọc biên giới phía bắc, gây mưa lớn cho các tỉnh vùng núi và trung du.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 6h hôm nay, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 90 km về phía đông đông bắc, cách Quảng Ninh khoảng 500 km, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 13, giật cấp 15 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Như vậy so với tối qua, bão đã mạnh lên một cấp, khả năng đã đạt cực đại, sau đó sẽ giảm. Đến 16h, bão ở phía tây của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250 km, sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 12, giật tăng ba cấp.

Đến 4h ngày 6/10, bão trên vùng bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió cấp 9, giật cấp 12. Bão sau đó đi vào Móng Cái (Quảng Ninh), đi vào vùng biên giới Việt - Trung và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Matmo. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong cùng chung nhận định, bão đang mạnh 126 km/h, trong hôm nay mạnh lên 144 km khi đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó bão đi vào biên giới Việt - Trung với sức gió 108 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển tây bắc của Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6- 8 m.

Từ chiều nay, vùng biển phía đông của bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối nay, bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5 m. Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m.

Từ đêm nay, trên đất liền ven biển Quảng Ninh - Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm nay đến hết đêm 7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa 150-250 mm, cục bộ trên 400 mm; Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa 70-150 mm, cục bộ trên 200 mm. Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng từ gần sáng mai mưa 70-120 mm, cục bộ trên 150 mm.

Để ứng phó với bão, TP Hà Phòng, Hưng Yên cấm biển lúc 17h hôm qua; Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho tàu thuyền ra khơi trước 12h hôm nay, ngừng cấp phép tham quan, lưu trú trên biển từ 8h cùng ngày; Ninh Bình cấm biển lúc 6h.

Ảnh vệ tinh bão Matmo lúc 5h. Ảnh: NCHMF

Hôm qua, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, bộ ngành liên quan nắm rõ tính chất nguy hiểm của bão Matmo (thiên tai chồng thiên tai) để có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Chủ UBND các tỉnh, thành ven biển, nhất là Quảng Ninh - Ninh Bình chỉ đạo đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động ven biển, trên đảo và trong đất liền; rà soát, sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ UBND các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh miền núi, trung du tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó mưa lũ, nguy cơ lũ ống, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; bố trí lực lượng tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng xử lý ngay sự cố.

Riêng Chủ tịch tỉnh Lào Cai kiểm tra, chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng công an triển khai ngay việc sơ tán, di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trượt lở đất tại xã Bảo Hà.

Matmo là cơn bão thứ 11 trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó vùng biển này xuất hiện 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới, gần nhất là Bualoi đổ bộ Nghệ An - Bắc Quảng Trị hôm 29/9, nhưng gây mưa lũ, lốc xoáy ở khắp Bắc Bộ.

Gia Chính