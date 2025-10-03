Bão Matmo hôm nay vào Biển Đông

Hôm nay, bão Matmo sẽ đổ bộ đảo Luzon của Philippines rồi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 11 trong năm 2025.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 1h, bão trên vùng biển phía đông đảo Luzon, sức gió mạnh nhất cấp 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Dự báo, hôm nay bão sẽ đi qua đảo Luzon vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 11 trong năm 2025. Lúc 1h ngày mai, bão trên vùng biển phía đông Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12, giữ hướng và tốc độ.

Đến 1h ngày 5/10, bão trên vùng biển tây bắc của Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) 340 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo hướng đi của bão Matmo. Ảnh: NCHMF

Đến 1h ngày 5/10, bão trong vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14 và theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo hôm nay bão vào Biển Đông với sức gió 72 km/h, bão sau đó đi chếch đến đảo Hải Nam, đạt cực đại 126 km/h, khi vào vịnh Bắc Bộ còn 108 km/h. Đài Hong Kong thì cho rằng, bão sẽ mạnh nhất 155 km/h trước khi đi chếch qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) rồi đi thẳng vào khu vực biên giới Việt - Trung.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều nay, vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6 m.

Trong khoảng ngày 4-5/10, vùng biển phía bắc của Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Lâm Đồng theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động vòng tránh, sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Từ đầu năm, Biển Đông đã ghi nhận 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Bualoi được hình thành ở phía đông Philippines ngày 24/9 rồi đi vào Biển Đông với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Rạng sáng 29/9, bão đi vào Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với sức gió cấp 11, giật cấp 14, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đến 18h ngày 2/10, bão đã làm 49 người chết, 16 người mất tích, gần 170.000 ngôi nhà hư hỏng, 80.000 ha lúa và hoa màu ngập úng, 8.500 cột điện gãy đổ, thiệt hại kinh tế hơn 12.700 tỷ đồng.

