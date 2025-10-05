Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm nghìn người phải sơ tán

Hàng trăm nghìn người ở Trung Quốc phải sơ tán khỏi nhà khi cơn bão Matmo đổ bộ vào bờ biển phía nam đất nước.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết bão Matmo đổ bộ tỉnh Quảng Đông nước này vào khoảng 14h50 hôm nay. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ghi nhận bão Matmo có sức gió hơn 150 km/h.

Chính quyền Trung Quốc đã sơ tán 197.000 người ở đảo Hải Nam và 150.000 người ở tỉnh Quảng Đông. Phương tiện giao thông công cộng, công trường xây dựng và doanh nghiệp ngừng hoạt động tại các thành phố ven biển như Hải Khẩu, Văn Xương, Trạm Giang và Mậu Danh.

Những cơn sóng lớn đánh vào bờ biển Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 5/10. Ảnh: AFP

Theo CCTV, bão Matmo đã khiến mực nước biển dâng cao tại một cảng ở Mậu Danh vào sáng nay, dẫn đến nguy cơ lũ lụt "nghiêm trọng". Thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, hôm nay cũng thông báo sẽ tạm dừng hoạt động làm việc, học tập và giao thông.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết cường độ cơn bão dự kiến giảm dần sau khi đổ bộ. Tuy nhiên, mưa lớn và gió mạnh dự kiến tiếp diễn cho đến ngày 6/10 tại Hải Nam và một số khu vực Quảng Đông, Quảng Tây.

CCTV trước đó dẫn lời các chuyên gia khí tượng kêu gọi người dân cảnh giác, vì bão Matmo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông và du lịch trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Matmo. Ảnh: NCHMF

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo 4h ngày 6/10, bão sẽ ở trên vùng bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió cấp 9, giật cấp 12. Bão sau đó đi vào Móng Cái (Quảng Ninh), đi vào vùng biên giới Việt - Trung và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ngọc Ánh (Theo AFP)