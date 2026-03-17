Bảo mật trên Galaxy S26 có gì mới?

Trên bộ ba Galaxy S26, bên cạnh nâng cấp về phần cứng, camera và thời lượng pin, Samsung cũng tập trung hơn về bảo mật cho dòng smartphone này.

Galaxy S26 ra mắt ngày 25/2, không thay đổi nhiều về ngoại hình so với thế hệ trước, nhưng được đẩy mạnh các tính năng Agentic AI và bảo mật.

Màn hình chống nhìn trộm

Màn hình Privacy Display trên dòng S26 Ultra có thể chống nhìn trộm hai cấp độ, theo vùng và không bị giảm chất lượng hiển thị quá nhiều như miếng dán thông thường. Đây được xem là tính năng mới mẻ trên thị trường di động nói chung

Chức năng này tích hợp trực tiếp vào phần cứng, sử dụng công nghệ Flex Magic Pixel để hạn chế góc nhìn, kết hợp xử lý phần mềm với khả năng điều chỉnh ánh sáng của tấm nền AMOLED.

Hệ thống có thể thay đổi cách các điểm ảnh phát sáng, từ đó thu hẹp góc nhìn. Khi kích hoạt, nội dung hiển thị chỉ rõ nét từ phía trước, còn người xung quanh nhìn nghiêng sẽ thấy màn hình tối đen hoặc mờ. Nhờ vậy, người dùng có thể sử dụng điện thoại ở nơi công cộng hoặc trong các cuộc họp mà không lo người khác vô tình hoặc cố ý nhìn thấy thông tin riêng tư.

Tuy nhiên, Privacy Display mới có mặt trên mẫu Galaxy S26 Ultra cao cấp, thay vì cho toàn bộ thế hệ Galaxy S26, tức người dùng phải chi thêm tiền nếu muốn sử dụng tính năng mới.

Knox Vault và mật mã hậu lượng tử (PQC)

Hai công nghệ Knox Vault và Post-Quantum Cryptography (PQC) được Samsung tích hợp lên các sản phẩm cao cấp gần đây, trong đó có loạt Galaxy S26 mới, nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng trước những mối đe dọa bảo mật.

Knox Vault là kiến trúc bảo mật phần cứng hoạt động như một "két sắt kỹ thuật số", giúp tách biệt hoàn toàn dữ liệu nhạy cảm khỏi hệ điều hành chính của thiết bị. Knox Vault có bộ vi xử lý riêng, bộ nhớ bảo mật, hệ thống điều khiển độc lập để lưu trữ và "cách ly" mã PIN, mật khẩu, dữ liệu sinh trắc học hay khóa mã hóa. Đại diện Samsung khẳng định, ngay cả khi hệ điều hành bị tấn công, dữ liệu vẫn khó bị truy cập.

Minh họa Knox Vault trên thiết bị Samsung. Ảnh: Samsung

Trong khi đó, mật mã hậu lượng tử PQC là thuật toán mã hóa được thiết kế chống lại các cuộc tấn công từ máy tính lượng tử - một công nghệ đang phát triển nhanh chóng, được dự đoán sẽ đe dọa các hình thức bảo mật hiện tại. Kết hợp với Knox Vault, các khóa bảo mật có thể được tạo, lưu trữ và quản lý trong môi trường phần cứng an toàn, đồng thời sử dụng thuật toán kháng lượng tử để giảm nguy cơ bị bẻ khóa trong tương lai.

Đây được đánh giá xu hướng mới trong ngành di động, trong đó bảo mật không chỉ nhằm chống lại hacker hiện tại, mà còn chuẩn bị trước cho kỷ nguyên máy tính lượng tử, nơi phương thức mã hóa truyền thống có thể không còn đủ an toàn.

Cảnh báo riêng tư Privacy Alerts

Tính năng này được thiết kế nhằm giúp người dùng Galaxy S26 phát hiện sớm các nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân và nhận cảnh báo khi thông tin nhạy cảm có dấu hiệu bị xâm phạm.

Về cơ bản, Privacy Alerts hoạt động như một hệ thống giám sát an ninh cá nhân trên thiết bị. Khi kích hoạt, tính năng sử dụng máy học để chủ động thông báo theo thời gian thực nếu các ứng dụng có quyền quản trị thiết bị cố gắng truy cập dữ liệu nhạy cảm không cần thiết, như vị trí chính xác, nhật ký cuộc gọi, danh bạ. Những cảnh báo này giúp người dùng nhanh chóng hiểu khi nào ứng dụng yêu cầu quyền truy cập sâu hơn, từ đó quản lý quyền minh bạch và chủ động hơn.

Thay vì gửi dữ liệu cá nhân lên máy chủ để phân tích, phần lớn quá trình kiểm tra được thực hiện trực tiếp trên thiết bị, giúp hạn chế rủi ro dữ liệu bị thu thập hoặc theo dõi từ bên thứ ba. Để kích hoạt, người dùng vào Cài đặt > Màn hình > bật Privacy Display.

Album riêng tư

Trong bối cảnh smartphone ngày càng trở thành nơi lưu trữ nhiều kỷ niệm cá nhân, tài liệu nhạy cảm, hình ảnh, video riêng tư, việc kiểm soát dữ liệu cũng được chú trọng hơn. Tính năng Private Album tích hợp trực tiếp trong Thư viện đóng vai trò bảo vệ chúng.

Tính năng Private Album trên điện thoại Samsung. Ảnh: XFix/YouTube

Khi người dùng chuyển ảnh, video vào Private Album, các tập tin sẽ được mã hóa và tách khỏi thư viện ảnh thông thường. Người dùng chỉ có thể truy cập bằng các phương thức xác thực như mật khẩu, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt. Hệ thống phần cứng Knox Vault tạo môi trường lưu trữ với bộ xử lý và bộ nhớ riêng, giúp giữ khóa mã hóa và dữ liệu nhạy cảm tách biệt khỏi hệ điều hành. Nhờ vậy, ngay cả khi thiết bị bị tấn công ở cấp độ phần mềm, nội dung trong Private Album vẫn khó bị truy cập.

Lọc cuộc gọi tự động

Trong bối cảnh hình thức lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) trở nên tinh vi, lọc cuộc gọi Call Screening đóng vai trò như lớp "trợ lý bảo vệ" trên smartphone. Chức năng này mở rộng từ bộ công cụ Call Assist trong Galaxy AI, phần nào giúp người dùng Galaxy S26 tự bảo vệ khỏi cuộc gọi rác và lừa đảo.

Lọc cuộc gọi tự động trên Samsung S26. Ảnh: TNW

Trên thế hệ Galaxy S26, khi nhận cuộc gọi từ số lạ hoặc ẩn danh, người dùng chỉ cần nhấn nút Hỗ trợ cuộc gọi và chọn Call Screening. Máy sẽ thay người dùng trả lời bằng trợ lý ảo thông minh, yêu cầu người gọi giới thiệu tên và mục đích liên hệ.

Toàn bộ nội dung hội thoại được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình, có thể theo dõi trực quan trước khi bắt máy. Dựa trên thông tin đó, người dùng có thể quyết định nhận cuộc gọi, từ chối hay chặn số. Nếu thấy dấu hiệu spam, quảng cáo hoặc lừa đảo, hệ thống có thể tự động kết thúc cuộc gọi mà người dùng không cần tương tác, giúp hạn chế việc bị làm phiền bởi cuộc gọi không mong muốn.

Bảo Lâm