Galaxy S26 Ultra giá cao nhất 52 triệu đồng

Galaxy S26 Ultra phiên bản bộ nhớ 1 TB có giá 51,99 triệu đồng tại Việt Nam, cao hơn năm ngoái, nhưng được hãng giảm giá 4,5 triệu đồng cho người đặt trước.

Thông tin về giá và thời gian giao hàng của bộ ba Galaxy S26 được niêm yết trên cửa hàng trực tuyến của Samsung tại Việt Nam cũng như một số đại lý ủy quyền sau khi sản phẩm ra mắt sáng 26/2, cùng thời điểm với thế giới.

Theo đó, Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra phiên bản bộ nhớ 256 GB có giá lần lượt 25,99 triệu đồng, 29,99 triệu đồng và 36,99 triệu đồng. Người dùng cần chi thêm 6 triệu đồng để nâng lên phiên bản bộ nhớ 512 GB. Các mẫu máy này đều có RAM 12 GB. Riêng mẫu máy cao cấp nhất là Galaxy S26 Ultra phiên bản RAM 16 GB và bộ nhớ 1 TB có giá 51,99 triệu đồng.

Tại một số đại lý, thời gian đặt hàng đợt đầu sẽ diễn ra từ ngày 26/2 đến 5/3, và máy dự kiến được giao từ ngày 6/3.

Dung lượng S26 S26+ S26 Ultra 256 GB 25,99 29,99 36,99 512 GB 31,99 35,99 42,99 1 TB - - 51,99

So với thế hệ trước, Galaxy S26 năm nay tăng giá. Điển hình như dòng Ultra tăng 3-7 triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm. Năm ngoái, Galaxy S25 Ultra có giá lần lượt 34 triệu đồng, 37,5 triệu đồng và 44,8 triệu đồng cho các phiên bản bộ nhớ tương tự.

Tuy nhiên, cũng như nhiều năm trước, các đại lý chính hãng đều có các chương trình ưu đãi, giảm giá hoặc tặng quà giá trị cao cho những người đặt mua sớm. Trên chính website của Samsung tại Việt Nam trong ngày ra mắt, hãng này cũng giảm 4,5 triệu đồng cho người đặt trước Galaxy S26 Ultra bản cao nhất, đưa mức giá còn 47,5 triệu đồng, hoặc hỗ trợ mua bản 512 GB với giá của bản 256 GB, tức thấp hơn khoảng 6 triệu đồng.

Việc tăng giá của các mẫu smartphone mới không phải điều bất ngờ. Từ năm ngoái, nhiều hãng phân tích thị trường cũng đã đưa ra các dự báo về tình trạng này trong bối cảnh thị trường chip nhớ cho điện thoại, máy tính trải qua "cú sốc" do cơn sốt AI đã hút phần lớn nguồn cung.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Huy Đức

Với đà tăng ngay đầu 2026 của DRAM và NAND Flash, TrendForce dự báo tổng chi phí linh kiện tiếp tục tăng thêm 5-7% hoặc thậm chí nhiều hơn so với 2025. Công ty nghiên cứu thị trường Omdia cũng thống kê giá bộ nhớ LPDDR5 cho smartphone tăng 70% so với đầu năm 2025 còn bộ nhớ flash NAND tăng hơn 100%.

Một số mẫu iPhone 17 của Apple ra mắt năm ngoái cũng chứng kiến tình trạng tăng giá khoảng 100 USD, trong khi giá bán tại Việt Nam cũng tăng 3-4 triệu đồng so với thế hệ trước, nhưng chủ yếu do yếu tố tỷ giá và thuế phí.

Bộ ba Galaxy S26 ra mắt ngày 25/2 tại San Francisco (1h ngày 26/2 giờ Hà Nội). Sản phẩm không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với thế hệ trước, nhưng được đẩy mạnh các tính năng về Agentic AI và kéo theo sự bổ sung về sức mạnh, cấu hình. Trong đó, bộ đôi Galaxy S26 và S26+ được trang bị chip Exynos 2600, tiến trình 2 nm đầu tiên thế giới. Galaxy S26 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, được trang bị tính năng chống nhìn trộm chủ động.

Lưu Quý