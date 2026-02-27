Chủ tịch Samsung: 'Tác nhân AI đang gần gũi hơn nhờ smartphone'

Ông TM Roh, Chủ tịch phụ trách mảng trải nghiệm thiết bị của Samsung, cho rằng tác nhân AI (Agentic AI) đang có bước tiến lớn và "gần gũi" người dùng smartphone hơn.

"Đến nay, vẫn còn khoảng cách giữa những gì AI hứa hẹn mang lại và thực tế trải nghiệm. Smartphone hướng đến sự thu hẹp khoảng cách này", ông TM Roh, CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX) Samsung Electronics, chia sẻ sau lễ công bố Galaxy S26 tại San Francisco ngày 25/2.

Theo ông, mọi công nghệ đột phá đều trải qua hành trình tương tự nhau: bắt đầu như một điều kỳ diệu và hiếm có, đắt đỏ và được ca ngợi rầm rộ, nhưng dần chìm vào quên lãng theo thời gian, trở thành cơ sở hạ tầng. Lúc này, cơ sở hạ tầng là "trách nhiệm", phải hoạt động hiệu quả với mọi người, ở mọi nơi.

Ở lĩnh vực smartphone và AI, điều này thể hiện qua việc nhiều nhà sản xuất đang nỗ lực đưa trí tuệ nhân tạo gần gũi hơn với con người. Ông Roh đánh giá, công nghệ AI đang phát triển rất nhanh, gần như từng ngày. Trong khi đó, thiết bị di động bùng nổ từ lâu, gần như trở thành vật bất ly thân của đa số người dùng.

"Tác nhân AI không chỉ được trang bị trên PC, mà còn đặc biệt phù hợp với thiết bị di động - những thiết bị có tính cơ động cao, luôn ở bên người dùng", ông Roh tiếp tục. "Điều này đồng nghĩa, tác nhân AI trên nền tảng di động (Mobile Agentic AI) ngày càng quan trọng hơn".

ông TM Roh, CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX), Samsung Electronics.

Ông đánh giá, để mang đến trải nghiệm Agentic AI tốt nhất cần đảm bảo ba yếu tố cốt lõi gồm cá nhân hóa (personal), thích ứng (adaptive) và tự chủ (agentic). Cả ba phải hoạt động liên kết chặt chẽ và đồng bộ với nhau mọi lúc.

"Để làm được điều này, cần một thiết bị xuất hiện trong nhiều tình huống sử dụng nhất và có khả năng thu thập nhiều dữ liệu nhất", ông Roh giải thích. "Trên nền tảng đó, có thể tiếp tục phát triển trải nghiệm người dùng với tác nhân AI trên di động, kết hợp cung cấp dịch vụ tốt hơn nữa. Ngoài ra, để mở rộng đa dạng trải nghiệm AI, cần tăng cường khả năng cảm biến môi trường (environmental sensing)".

Ông cũng đánh giá kính AI và thiết bị chuyên biệt tích hợp AI có thể tạo tính đa dạng cho thị trường. Dù vậy, chúng sẽ phát triển xoay quanh smartphone - loại thiết bị có nhiều kịch bản sử dụng nhất và năng lực tính toán mạnh nhất.

Để trải nghiệm tốt nhất AI trên thiết bị di động, theo ông, smartphone cần phần cứng mạnh mẽ, đặc biệt là chip xử lý, RAM, bộ xử lý thần kinh (NPU) cũng như nhiều năng lực xử lý khác mới có thể tối ưu cho các tác vụ AI. Cùng với đó, phần mềm dễ sử dụng là yếu tố giúp thúc đẩy người dùng sử dụng các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Về xu hướng người dùng, ông nhận định tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, nhóm khách hàng trẻ có mức độ quan tâm và ưu tiên sử dụng AI rất lớn, do đó tần suất dùng AI cũng cao và mức độ hài lòng tương ứng cũng rất tích cực. Trích dẫn dữ liệu liên quan đến smartphone Galaxy, ông cho biết 9/10 người trẻ tại Đông Nam Á sử dụng AI trên thiết bị di động mỗi ngày, 7/10 tin AI giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Hai chức năng được ưa chuộng là Circle to Search cho phép người dùng tìm kiếm trực tiếp trên màn hình; và Photo Assist giúp chỉnh sửa, xóa chi tiết trong ảnh.

Để tăng tính chất bản địa hơn nữa, ông Roh thêm rằng ba trung tâm R&D của Samsung tại Indonesia, Việt Nam và Philippines đang tối ưu hóa Galaxy AI phù hợp với ngôn ngữ và môi trường địa phương.

Samsung vừa công bố bộ ba Galaxy S26 với nhiều nâng cấp về trí tuệ nhân tạo thông qua Galaxy AI theo hướng cá nhân hóa, thích ứng và chủ động. Về phần cứng, smartphone mới có NPU mạnh hơn 39% và CPU nhanh hơn 19% so với phiên bản trước. Với phần mềm, công ty nâng cấp cho Photo Assist với khả năng linh hoạt về thay đổi bố cục và chủ thể, Circle to Search hợp tác sâu với Google, cho phép tìm kiếm nhiều đối tượng cùng lúc trên ảnh bên cạnh các chức năng đã có từ phiên bản tiền nhiệm.

Cùng với đó, hãng cũng trang bị công nghệ Quản lý Dữ liệu Cá nhân (PDE) trên dòng Galaxy S26 học hỏi từ các tùy chọn của người dùng thiết bị; Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) bảo vệ và cách ly dữ liệu trong từng ứng dụng riêng lẻ; Knox Vault thêm một lớp bảo vệ bằng cách bảo mật thông tin nhạy cảm trong một môi trường phần cứng chuyên dụng.

Trong phỏng vấn, ông Roh cũng chia sẻ vấn đề tăng giá bán smartphone, gồm loạt Galaxy S26 mới nhất. Theo ông, chi phí linh kiện cũng như biến động tỷ giá tại một số thị trường khiến việc điều chỉnh giá "khó tránh". Dù vậy, ông cho biết đang làm việc chặt chẽ với đối tác phân phối nhằm tìm cách giảm áp lực chi phí và triển khai các chương trình bán hàng phù hợp cho người dùng.

Bảo Lâm