Galaxy S26 có thể lập kỷ lục đặt hàng dù tăng giá

Bộ ba Galaxy S26 của Samsung đang ghi nhận số lượng đặt hàng kỷ lục, trong đó bản Ultra chiếm 70% doanh số.

Theo ETnews của Hàn Quốc, thế hệ Galaxy S26 vượt qua kỷ lục đặt trước của Galaxy S25. Để so sánh, S25 đã đạt 1,3 triệu đơn đặt hàng trước đầu năm ngoái. Samsung chưa công bố con số chính thức cho thế hệ mới, nhưng ông Lim Sung Taek, Phó chủ tịch Samsung Electronics Hàn Quốc, đã chia sẻ những tín hiệu tích cực tại triển lãm di động MWC 2026 diễn ra ngày 2-5/2 ở Barcelona.

"Doanh số của dòng Galaxy S26 tại Hàn Quốc tăng 15% so với thế hệ trước, bản Ultra chiếm 70% lượng máy bán ra. Đây có lẽ là một kỷ lục Guinness mới", ông Lim nói.

Có nghĩa, Galaxy S26 ước tính đạt mốc 1,5 triệu máy trong giai đoạn đặt hàng trước. Galaxy S26 series sẽ chính thức lên kệ ngày 11/3.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Lưu Quý

Theo PhoneArena, dòng Ultra thường được quan tâm nhất hàng năm, tuy nhiên, tỷ lệ 70% đơn hàng dành cho S26 Ultra gây kinh ngạc. Trước đó, S24 Ultra từng đạt đỉnh ở mức 65% và S25 Ultra là 55%.

Sự tăng trưởng này được cho là nhờ tính năng chống nhìn trộm Privacy Display, công nghệ bảo mật ở cấp độ phần cứng, cho phép người dùng ẩn nội dung trên màn hình và có thể tùy chỉnh sâu, như chặn hiển thị thông báo. Máy cũng sở hữu chip thế hệ mới mạnh mẽ, tính năng AI chạy trực tiếp trên thiết bị tiên tiến hơn.

Các trang công nghệ cho rằng sức hút của Ultra không chỉ đến từ các tính năng mới. Samsung tăng giá Galaxy S26 và S26+ tại hầu hết thị trường trong khi giá khởi điểm của Ultra được giữ nguyên. Động thái này kết hợp với chương trình ưu đãi thu cũ đổi mới vô tình biến phiên bản Ultra đắt đỏ trở thành lựa chọn tốt hơn đối với người tiêu dùng.

Bộ ba Galaxy S26 ra mắt ngày 25/2 tại San Francisco (1h ngày 26/2 giờ Hà Nội). Sản phẩm không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với thế hệ trước, nhưng được đẩy mạnh các tính năng Agentic AI và kéo theo sự bổ sung về sức mạnh, cấu hình. Trong đó, bộ đôi Galaxy S26 và S26+ trang bị chip Exynos 2600 sản xuất trên tiến trình 2 nm đầu tiên thế giới. Galaxy S26 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 với tính năng chống nhìn trộm chủ động.

Tại Việt Nam, Samsung cho phép đặt hàng Galaxy S26 từ 26/2 đến 5/3, dự kiến giao từ ngày 6/3. Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra bộ nhớ 256 GB có giá lần lượt 25,99 triệu, 29,99 triệu và 36,99 triệu đồng. Các máy đều có RAM 12 GB. Riêng mẫu cao cấp nhất S26 Ultra có thêm phiên bản RAM 16 GB và bộ nhớ 1 TB với giá 51,99 triệu đồng.

Huy Đức