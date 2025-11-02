Báo Malaysia: 'Người dân dán mắt vào điện thoại chờ phán quyết từ FIFA'

MalaysiaTruyền thông và người hâm mộ Malaysia đều "nín thở" chờ kết quả kháng cáo từ FIFA trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.

Đại diện pháp lý LĐBĐ Malaysia (FAM) từng cho biết FIFA dự kiến công bố kết quả kháng cáo vào ngày 30/10 hoặc 31/10. Tuy nhiên, cho đến hết 1/11, phán quyết vẫn chưa được đưa ra, và không cơ quan truyền thông nào ở Malaysia nắm được chính xác thời điểm.

"Người dân Malaysia vẫn dán mắt vào điện thoại chờ phán quyết từ FIFA", báo New Straits Times (NST) cho hay.

Người hâm mộ Malaysia cổ vũ tại sân Quốc gia Lào mới trong trận thắng Lào 3-0 ở lượt ba bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, ngày 9/10/2025. Ảnh: Malaysia NT

NST miêu tả tâm trạng của người hâm mộ khi chờ đợi là "lo lắng" và "hồi hộp". Trong khi đó, kênh truyền hình Astro Arena cho biết "căng thẳng đang gia tăng". "Người hâm mộ đã chờ đợi từ ngày 30/10 nhưng chưa có hồi âm", bài viết trên có đoạn. "Ngồi chờ là việc không dễ lúc này. Một số người đã nheo mắt từ nửa đêm đến tận sáng sớm để chờ kết quả".

Trong khi đó, Velez Sarfield, CLB chủ quản của Imanol Machuca – một trong bảy cầu thủ bị cấm thi đấu, tiết lộ FIFA dự kiến đưa ra quyết định vào ngày 3/11 hoặc 4/11.

Kênh truyền thông thân Velez Sarfield là Sabado Velez cho biết một phiên điều trần đã diễn ra vào ngày 30/10. Đội ngũ bào chữa cho Machuca đã trình bày lập luận trước Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC). "Những người thân cận với Machuca tỏ ra lạc quan. Họ dự đoán mọi chuyện sẽ ổn thôi", nguồn tin cho hay.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết sự chậm trễ của FAC không phải chuyện hiếm. Một số quyết định đòi hỏi nhiều sự cân nhắc và xem xét về các sự việc lẫn điều luật, bao gồm cả khâu trình bày và làm rõ thêm từ luật sư hai bên.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli. Ảnh: Facebook/Nik Erman Nik Roseli

"FAC có thể gia hạn thời gian cho một bên hoặc cả hai chuẩn bị và trình bày luận điểm", Nik Erman nói với NST. "FAC, hoặc một số thành viên thuộc ủy ban, đang bận giải quyết những vấn đề khác không liên quan đến vụ án. Cũng có thể có thành viên gặp vấn đề sức khỏe".

Vị luật sư này cũng trích dẫn Điều 60 trong Quy định kỷ luật của FIFA, theo đó bên kháng cáo có quyền đưa ra bằng chứng và đề xuất danh sách nhân chứng. FAM bị cáo buộc đã nộp giấy tờ giả mạo, vì vậy họ được phép cung cấp lại giấy tờ đúng. Liên đoàn cũng được phép phản đối hoặc khiếu nại kết luận của Ủy ban kỷ luật FIFA về việc dùng giấy khai sinh gốc làm bằng chứng.

"Quá trình này được FAC đánh giá toàn diện, kết hợp với bằng chứng mới và trao đổi pháp lý chi tiết", Nik Erman cho hay. "Đó là lý do tại sao những vụ việc kiểu này khiến FAC mất nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu để đưa ra quyết định cuối cùng".

Sau khi có kết quả kháng cáo, FAM sẽ có 10 ngày để gửi đơn lên FAC để xin biên bản phúc thẩm chi tiết, kể từ ngày Ủy ban này ra quyết định. Sau đó, họ có 21 ngày để gửi đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Thời gian xử lý trung bình một vụ việc của CAS trong giai đoạn 2019-2024 vào khoảng 5,7 tháng.

Malaysia vẫn được phép chơi các trận tiếp theo ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 - nơi họ đang đứng đầu với 12 điểm qua bốn lượt trận. Tuy nhiên, căn cứ theo luật, họ hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 vì sử dụng những cầu thủ sai tư cách trước Nepal và Việt Nam.

Quyết định cuối cùng sẽ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đơn vị tổ chức giải Asian Cup, đưa ra sau khi FAM thực hiện tất cả các bước trong quy trình pháp lý. Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Windsor John Paul cho biết quá trình này không kéo dài quá ngày 31/3/2026, thời điểm vòng loại cuối kết thúc, để liên đoàn có thể xác định các đội dự vòng chung kết.

