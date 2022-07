Bạo lực - nỗi ám ảnh trẻ trên hành trình khôn lớn

Dạy con bằng roi vọt, bạo lực là quan niệm sai lầm của nhiều phụ huynh, để lại vết thương lòng và ám ảnh trẻ tới lúc trưởng thành.

Rất nhiều năm trước, tôi từng lo ngại hôn nhân vì sợ gặp phải người chồng nghiện rượu, bạo lực và thích đay nghiến. Tuổi thơ tôi và mấy đứa em là chuỗi ngày tăm tối vì những cuộc nhậu không hồi kết của cha, tiếng khóc thầm của mẹ và trận đòn roi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi nhớ có lần vì mấy chị em chơi đùa không may làm bể chiếc bát, cha bắt chúng tôi nằm dài trên phản, quất roi mây lia lịa vào mông. Bé út đau quá khóc to, cha chỉ roi vào mặt bắt "câm ngay" khiến thằng nhỏ phải giấu nhẹm tiếng nấc.

Lần khác, vì quên bấm nồi cơm điện xuống nút đỏ (nút nấu), tôi bị cha đay nghiến "đành hanh, vô tích sự", quất cho mấy roi và hai bạt tai tưởng như sái quai hàm. Bé Ba - em kế tôi - có lần chơi ở xóm, đùa nghịch thế nào bị chó dữ lùa cắn, máu chảy đỏ cả chân. Thay vì đưa thằng nhỏ đến trạm y tế, cha tôi đánh nó trầy mông cho chừa tội nghịch. Tôi nhớ khi ấy mình phải cõng em chạy qua hai con đê làng đi băng bó, tiêm phòng chó dại. Thằng nhỏ khóc khiến tôi cũng khóc theo.

Lớn hơn một chút, cha không đánh chúng tôi bằng roi mây như trước mà dùng tay, chân và bạo lực tinh thần bằng những lời mắng nhiếc. Có những việc "lông gà vỏ tỏi" không đáng nhắc đến, thay vì răn dạy con nhẹ nhàng, cha tôi vẫn thích dùng bạo lực và xem đó là cách giáo dục đúng đắn, hiệu quả. Ông cho rằng "thương cho roi cho vọt", "đánh càng đau, chúng mày càng nhớ lâu, không bao giờ tái phạm".

Trên hành trình khôn lớn ấy, cả ba chị em tôi đều bị sự bạo lực của cha và nỗi cam chịu của mẹ ám ảnh. Vài năm trước, bạn tôi từng hỏi hoài niệm gì tuổi thơ, tôi nhớ đã trả lời "không bao giờ muốn nhớ lại", thậm chí mất nhiều năm mới có thể nguôi ngoai vết thương lòng. Bé Út nhà tôi từng nói ước gì mình có cha hiền như nhỏ Lành trong xóm. Mỗi lần thấy những ông bố khác cưng nựng, chiều chuộng con cái, nó lại chạnh lòng.

Bạn bè tôi không ít người bị răn dạy bằng đòn roi, vài người trong số đó nói sau này sẽ không bao giờ hành xử như cha, tuy nhiên cũng có trường hợp tính cách dần trở nên dữ tợn, nóng nảy. Thậm chí có người cũng như tôi, sợ sau này sẽ lấy phải người thích bạo lực, gây tổn thương tinh thần lẫn thể xác cho con mình. Tuy nhiên sau này tôi dần cởi bỏ định kiến, nghĩ đến những kịch bản lạc quan, tích cực.

Tại hội thảo về bảo vệ trẻ em sáng 25/5, lãnh đạo Cục Trẻ em cho biết năm 2021, Tổng đài quốc gia 111 tiếp nhận hơn 600.000 cuộc gọi đến, trong đó tư vấn hơn 30.000 ca, can thiệp trên 1.000 ca. Các ca cần tư vấn, can thiệp phần lớn liên quan bạo lực trẻ em, nguyên do từ người thân trong nhà chiếm tỷ lệ cao nhất gần 73%, tăng 5% so với cùng kỳ. Chỉ số này thật đáng lo ngại, thiết nghĩ chúng ta cần mạnh tay ngăn chặn, để những đứa trẻ có thể bình an trưởng thành, hạnh phúc và hồn nhiên đúng lứa tuổi.

Tôi cho rằng đòn roi, bạo hành bằng lời nói lẫn thái độ (bạo lực lạnh) cho thấy sự yếu kém trong cách giáo dục của cha mẹ, giáo viên và cách hành xử của trẻ có thể là phản xạ từ tấm gương người lớn. Quan niệm "thương cho roi cho vọt" là mầm mống của bạo lực trong tương lai. Tôi không dám đảm bảo những đứa trẻ lớn lên với vết thương tâm hồn lẫn thể xác có thể có cái nhìn tích cực, trừ khi có người dẫn dắt chúng, khuyên răn và trao yêu thương, đưa chúng thoát khỏi nỗi ám ảnh quá khứ.

Những vụ mẹ ghẻ hãm hại con chồng, bố dượng đóng đinh vào đầu bé ba tuổi hay vụ bé Vân An bị bạo hành... khiến tôi rất đau lòng và dư luận bức xúc. Những mầm non ấy đáng ra phải được hưởng hạnh phúc, hồn nhiên trưởng thành, nhưng lại trải qua những chuỗi ngày đáng sợ.

Thay vì tạo ra những đứa trẻ nhút nhát hay có mầm mống bạo lực, phụ huynh nên đồng hành, uốn nắn trẻ và xây dựng thói quen tốt, nhân rộng yêu thương. Bé sẽ biết sẻ chia, vâng lời, quan tâm người xung quanh, hướng đến giá trị tích cực và trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nếu được bố mẹ yêu thương, dạy bảo đúng cách. Hãy nói không với bạo lực, dù tình huống có tệ thế nào chăng nữa.

Nếu có thể, phụ huynh nên cùng con tham gia một số chương trình vui khỏe, có ích, vận động, vui chơi và học hỏi điều hay lẽ phải qua các hoạt động cụ thể. Vài tháng qua, tôi và các cháu của mình dần hiểu nhau, gắn kết khi tham gia "Cùng Kun làm việc tốt", do Kun và Hội đồng đội trung ương phát động tại trường cấp một cả nước. Các cháu tôi thích các phong trào chạy dành cho runner nhí, cùng trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, đồng thời có thể chung tay giúp các bạn nhỏ kém may mắn, trẻ mồ côi vì Covid-19.

