Bão Kalmaegi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáu tiếng sau khi đổ bộ, bão Kalmaegi suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới rồi tan thành vùng áp thấp khi di chuyển sang Hạ Lào sáng 7/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 1h, khi ở phía tây Quảng Ngãi - Gia Lai, bão đã giảm cấp còn cấp 6, giật cấp 8. Đến 4h, hoàn lưu bão tan dần, chuyển thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; khu vực từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk có gió cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Từ Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn, lượng mưa từ 7h ngày 6/11 đến 1h sáng nay tại Sơn Hội (Đăk Lăk) đạt 354 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 283 mm, Hồ Hà Nhe (Gia Lai) 263 mm.

Trong đêm, nước biển dâng cao gây ngập ở nhiều khu vực, nhiều nhà dân hư hại nặng. Lực lượng chức năng triển khai cứu hộ và thống kê thiệt hại ban đầu. Một người ở xã Xuân Lãnh (Đăk Lăk) tử vong do sập nhà; hai người ở Gia Lai bị thương trong lúc gia cố nhà cửa và di chuyển đồ đạc.

Cơ quan khí tượng dự báo tâm mưa đang dịch dần lên phía bắc. Trong sáng 7/11, khu vực nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị mưa 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm.

Từ đêm 7 đến ngày 9/11, mực nước các sông Trà Khúc, Vệ, Sê San (Quảng Ngãi); Kôn (Gia Lai); Ba, Kỳ Lộ, Srêpôk (Đăk Lăk) có khả năng lên báo động hai, ba, có nơi trên báo động ba. Các sông Bồ, Hương (thành phố Huế); Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); Kiến Giang (Quảng Trị); An Lão, Lại Giang (Gia Lai); Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) và các sông ở Lâm Đồng đạt mức báo động một, hai, có nơi trên báo động hai.

Sóng ở bờ biển Nha Trang, Khánh Hoà. Ảnh: Bùi Toàn

Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 61.400 tàu thuyền với hơn 291.000 lao động ra khỏi vùng nguy hiểm. Các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Khánh Hòa và Gia Lai đã cấm biển.

Gần 129.000 hộ với hơn 537.000 người được sơ tán đến nơi an toàn, trong đó Quảng Ngãi và Gia Lai có số lượng lớn nhất - lần lượt hơn 30.000 và 93.000 hộ. Hơn 93.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được gia cố, di dời.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Khánh Hòa và Gia Lai cho học sinh nghỉ hai ngày 6-7/11 để đảm bảo an toàn. Gia Lai cấm phương tiện lưu thông từ 17h, Quảng Ngãi hạn chế từ 16h; cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động từ 18h30. Sáu sân bay Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Liên Khương tạm ngưng khai thác.

Bão Kalmaegi hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines ngày 1/11. Sáng 5/11, bão đi vào Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16 - trở thành cơn bão thứ 13 trong năm nay. Khi di chuyển theo hướng tây - tây bắc qua vùng biển có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, không chịu tác động của không khí lạnh, bão tăng cấp nhanh, đạt cực đại cấp 15, giật cấp 17 vào sáng 6/11 khi cách Gia Lai 290 km. Tối cùng ngày, bão đổ bộ với sức gió cấp 12-13, giật cấp 15, sau đó nhanh chóng suy yếu khi đi sâu vào đất liền.

Gia Chính