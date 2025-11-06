Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 15, đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai chiều nay

9h hôm nay, bão Kalmaegi mạnh lên cấp 15, dự kiến đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai chiều nay, vùng tâm bão có thể hứng chịu gió cấp 13, giật cấp 15-16.

Cục Khí tượng Thủy văn cho biết lúc 9h hôm nay, tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất cấp 15, tăng một cấp so với ba tiếng trước, giật cấp 17.

Đến 10h, tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) hơn 270 km và dự kiến duy trì cấp 14-15 cho tới chiều nay. Từ chiều tối đến đêm nay, bão đổ bộ Quảng Ngãi và Gia Lai. So với dự báo chiều qua, bão đổ bộ sớm hơn khoảng 4 tiếng do đi nhanh hơn.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão, lúc 10h hôm nay. Ảnh: NCHMF

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định phía đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của bão Kalmaegi, gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16. Như vậy cơ quan khí tượng đã nâng một cấp dự báo khi bão đổ bộ.

"Sức gió này hoàn toàn phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố. Khu vực phía tây của các tỉnh nói trên cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11", Cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo và nhấn mạnh khoảng thời gian gió mạnh nhất từ 17h hôm nay đến 4h ngày mai.

Ngoài ra, nam Quảng Trị đến phía bắc Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Các đài quốc tế cũng nâng cấp độ ảnh hưởng của bão. Đài Nhật Bản cho biết gió bão đang mạnh 180 km/h, khi đổ bộ giảm còn 162 km/h. Đài Hong Kong nhận định bão đang mạnh 195 km/h, đài Hải quân Mỹ lại cho rằng gió bão đang là 212 km/h, đổ bộ 166 km/h.

Hình ảnh vệ tinh cơn bão lúc 10h hôm nay. Ảnh: NCHMF

Lý giải bão tăng cấp dù gần bờ, TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu, cho biết bão gặp môi trường rất thuận lợi trên Biển Đông với nhiệt độ mặt nước biển cao 29-30 độ C, độ đứt gió thấp, hội tụ mực thấp tốt, phân kỳ trên cao thoáng. Bão lại đang ở giai đoạn trưởng thành và nối với dải hội tụ nhiệt đới nên được tiếp thêm năng lượng mạnh mẽ.

"Khác với nhiều cơn bão cuối mùa (tháng 10-11) thường suy yếu nhanh khi gặp không khí lạnh, Kalmaegi vào Biển Đông trong thời điểm khối không khí lạnh đã rút nên ít bị cản trở, nhờ đó vẫn giữ được sức mạnh trong quá trình di chuyển", ông Kiên nói.

Ở trên biển, khu vực nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-14, giật cấp 17, sóng biển cao 3-9 m. Vùng biển ven bờ Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk đề phòng có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng cao 5-7 m, rất nguy hiểm với tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các công trình trên biển.

Cục Khí tượng Thủy văn dự báo chi tiết tới từng tỉnh. Tại Đăk Lăk, từ chiều nay đất liền ven biển các xã, phường Tuy Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân có gió cấp 5-6, sau tăng lên cấp 8-10, giật cấp 10-13; sâu trong đất liền bao gồm M'Đrắk đến Ea Súp gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Tại Gia Lai, 13 xã phường sẽ có gió cấp 11-13, giật cấp 15-16 gồm: Phù Mỹ, An Lương, Đề Gi, Bình Dương, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Hoài Nhơn Tây.

7 xã phường ở Quảng Ngãi có gió cấp 10-12, giật cấp 14-15 gồm: Sa Huỳnh, Khánh Cường, Đức Phổ, Đặng Thùy Trâm, Trà Câu, Nguyễn Nghiêm, Lâm Phong. Các xã phường còn lại gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-12.

Thang cảnh báo bão. Ảnh: Hoàng Khánh

Hôm nay và ngày mai, Đà Nẵng đến Đăk Lăk mưa 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm; nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 150-300 mm, cục bộ trên 450 mm. Mưa lớn tập trung từ chiều tối nay đến trưa mai.

Vùng mưa sau đó dịch chuyển lên khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa, lượng mưa ngày 7-8/11 phổ biến 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang lên lại báo động hai; lũ sông Bồ dao động trên mức báo động hai; sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động một, hai.

Từ tối nay đến ngày 9/11, các sông Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Bồ, Hương (Huế); Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, Vệ, Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); Ba, Kỳ Lộ, Srêpôk (Đăk Lăk) lên mức báo động hai, ba, trên báo động ba.

Ứng phó với bão, các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã cấm biển, kêu gọi tàu thuyền về bờ, hạ thấp mực nước hồ chứa để đón lũ, thu hoạch thủy sản sớm, chằng chống nhà cửa.

Các hãng hàng không đã hủy và điều chỉnh lịch bay đến sân bay ở Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. 5 sân bay tạm dừng tiếp nhận máy bay từ chiều nay đến rạng sáng mai gồm: Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát.

Gia Chính