Bão Kalmaegi quật vỡ kính khách sạn khi áp sát bờ

Chiều 6/11, dù bão Kalmaegi chưa đổ bộ nhưng gió đã quật mạnh vào đất liền các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đăk Lăk khiến kính khách sạn vỡ tung, nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ.

Kalmaegi là bão cấp 15 trên Biển Đông (tối đa 183 km/h), giật cấp 17 - cường độ mạnh hiếm gặp trong tháng 11. Khi quét qua Philippines, bão đã gây thiệt hại lớn với 140 người chết, nhiều khu dân cư bị nhấn chìm.

Trong những ngày qua, nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã họp khẩn liên tục, rà soát lại toàn bộ phương án ứng phó bão Kalmaegi. Nhiều nơi cho học sinh nghỉ học, sơ tán dân vùng trũng và ven biển; tàu thuyền được yêu cầu vào bờ, cấm ra khơi.

Công an, quân đội, biên phòng tăng cường lực lượng trực 24/24 tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương tiện cứu hộ. Điện lực lên phương án cắt điện khi cần để đảm bảo an toàn. Người dân ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét tích trữ thực phẩm, nước sạch, pin dự phòng, đèn sạc, chuyển đồ đạc lên cao để hạn chế thiệt hại.

Khu vực Quy Nhơn, Gia Lai đã có gió cấp 8, sóng biển dâng cuồn cuộn lúc 15h. Ảnh:Minh Hoàng

15h chiều 6/11, dù tâm bão vẫn còn ở ngoài Biển Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km, hoàn lưu bão đã mở rộng, đẩy gió mạnh và sóng lớn vào sát bờ. Nhiều tỉnh vì vậy chuyển trạng thái ứng phó từ phòng ngừa sang bảo vệ nhân mạng. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu cấm người dân ra khỏi nhà từ 15h30 và dừng toàn bộ lưu thông từ 17h.

"Đây là cơn bão rất lớn, có thể vượt xa dự đoán, vì vậy phải tập trung bảo vệ tính mạng người dân", ông nói, yêu cầu rà soát vùng biển, vùng ngập, vùng sạt lở và kiên quyết không để người dân ở tàu thuyền.

Khoảng 16h15, đường phố Quy Nhơn gần như vắng lặng. Trời tiếp tục mưa, gió mỗi lúc một lớn. Một số phường của Quy Nhơn mất điện diện rộng sau khi người dân nghe tiếng nổ lớn ở trạm điện trên đường. "Điện sẽ cúp lúc 18h, chưa có thông báo khi nào có lại", anh Phùng Minh Chính ở phường Quy Nhơn Tây nói.

Đường An Dương Vương - nơi tập trung nhiều khách sạn ở Quy Nhơn vắng người sau lệnh cấm ra đường. Ảnh: Minh Hoàng

Tại xã Phù Mỹ, gió mạnh làm tốc mái nhiều nhà dân. Ở Sa Huỳnh, gió mạnh lên dữ dội từ hơn 16h, sóng đánh cao hơn 4 m. Ở Đà Nẵng, mưa lớn và gió giật mạnh từng cơn khiến cột sóng khoảng 3 m liên tiếp xô vào bờ. Nhiều khách sạn trên tuyến Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – Hoàng Sa dùng ván ép gia cố cửa; hàng quán tạm ngừng bán. Lưu lượng xe giảm mạnh, nhất là trên các cầu bắc qua sông Hàn.

Người dân ở Sa Huỳnh chằng chống nhà cửa trước khi bão vào. Ảnh: Thanh Tùng

Lúc 17h, Kalmaegi ở trên vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai, sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17. Tại phường Quy Nhơn, sát biển Nhơn Lý, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết hai tiếng trước, sóng khoảng 3-4 m, đến 17h sóng lên 4-5 m và có thể còn cao hơn. "Nhà tôi đã chuẩn bị lương khô, đèn chiếu sáng và các dụng cụ cần thiết để ứng phó", ông Tuấn nói.

Bão Kalmaegi gây mưa gió lớn ở Quảng Ngãi - Gia Lai Sóng lớn đánh vào nhà sát biển. Camera nhà ông Nguyễn Anh Tuấn

Gió giật liên hồi quật vỡ kính cường lực của khách sạn Hải Âu trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn. Một đoạn lan can tầng cao bị bẻ cong, kính rơi tung tóe xuống sảnh. Dù khách sạn đã gia cố và đóng kín cửa, gió mạnh vẫn luồn vào theo từng đợt rồi tiếp tục đánh vỡ thêm nhiều tấm kính khác chỉ khoảng một giờ sau đó. Khách lưu trú nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào khu vực kín gió.

"Tiếng kính vỡ liên tiếp, gió rít rất mạnh. Nhân viên khách sạn yêu cầu khách tránh xa khu vực cửa sổ", phóng viên Minh Hoàng lưu trú tại khách sạn nói.

Bão Kalmaegi gây mưa gió lớn ở Quảng Ngãi - Gia Lai Gió quật vỡ kính khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhơn, Gia Lai. Video: Minh Hoàng

Tại Đăk Lăk, quốc lộ 26 qua M’Đrắk ghi nhận mưa to gió lớn, nhiều cây xanh ngã đổ, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Ở TP Buôn Ma Thuột cũ, cây xanh trên các tuyến Nguyễn Tất Thành, Trần Cao Vân bị gió quật ngã, bật gốc. Ở vịnh Xuân Đài (Phú Yên cũ), dù bão chưa vào nhưng gió to khiến lồng bè nuôi tôm hùm rung lắc mạnh. Khu vực này có hơn 530 bè với 27.000 lồng, là một trong những nơi nuôi tôm hùm nhiều nhất nước.

Tại phường Sông Cầu, Đăk Lăk (Phú Yên cũ), hàng nghìn hộ dân bị mất điện do giông lốc. Mái tôn rung lắc, phát tiếng kêu lớn khiến người dân lo lắng. Họ dùng đèn pin, đèn flash điện thoại để di chuyển trong nhà, chuẩn bị nước sạch, nến, pin dự phòng.

Cây ngã Hàng loạt cây ngã trên đường ở Buôn Ma Thuột. Video: Trần Hóa

19h, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão đã đổ bộ đất liền các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai với sức gió mạnh nhất 118-149 km/h, giật cấp 15, nhà tốc mái, nhiều người mắc kẹt chờ giải cứu.

Dự báo bão sẽ gây mưa rất lớn ở miền Trung, Tây Nguyên, nhiều nơi 200-400 mm, khu vực riêng lẻ có thể trên 600 mm; nguy cơ sạt lở đất rất cao. Theo các chuyên gia, sau khi tâm bão vào đất liền, dải mây sau tâm mới gây mưa lớn kéo dài, tạo rủi ro ngập lụt diện rộng, lũ quét, sạt lở taluy, nhất là trên các tuyến đèo miền Trung.

Nhóm phóng viên