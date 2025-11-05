Bão Kalmaegi dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai

Sau khi đạt gần cấp 15, bão Kalmaegi nhiều khả năng đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai với sức gió cấp 12, giật cấp 15 vào rạng sáng 7/11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 20h hôm nay, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) khoảng 220 km, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 760 km, sức gió mạnh nhất 166 km/h, cấp 14, giật cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Đến 19h ngày mai, tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km, giữ cấp 14, giật cấp 17, sau đó đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai - Đăk Lăk với sức gió cấp 12, giật cấp 15 vào rạng sáng 7/11.

Đi sâu vào đất liền, bão giảm cấp, đến 7h ngày 7/11 thì ở biên giới Quảng Ngãi - Nam Lào, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp ở phía đông Thái Lan.

Đài khí tượng Nhật Bản tối nay đã nâng cấp độ gió bão lên 180 km/h (tăng gần 30 km/h so với dự báo chiều nay) trước khi đổ bộ. Đài Hong Kong vẫn nhận định bão đạt cực đại 175 km/h, vào đất liền Quảng Ngãi - Gia Lai còn 145 km/h.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 19h ngày 5/11. Ảnh: NCHMF

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết trong 12-18 giờ tới bão có thể mạnh thêm, đạt cuối cấp 14, đầu cấp 15. "Chúng tôi đánh giá bão Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm với cường độ rất lớn, khi vào đất liền sức gió còn rất mạnh", ông nói.

Sự nguy hiểm của cơn bão, theo ông Khiêm đến từ nhiều yếu tố. Đầu tiên là gió mạnh, sóng lớn trên biển. Ở giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-10 m. Từ gần sáng mai, vùng biển nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió cấp 8-14, giật cấp 17, sóng biển cao 3-8 m.

Sóng biển kết hợp nước dâng do bão cao 0,3-0,6 m, triều cường 0,9-1,2 m sẽ gây ngập tại vùng trũng thấp, sóng tràn đê, đường ven biển, sạt lở bờ biển. "Hoạt động của tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản dọc khu vực phía biển nam Quảng Trị - Đăk Lăk hết sức nguy hiểm", ông Khiêm nói.

Ảnh mây vệ tinh cơn bão lúc 20h ngày 5/11. Ảnh: NCHMF

Trên đất liền, ông Khiêm cho rằng hoàn lưu bão có thể gây gió rất mạnh trên phạm vi rộng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Vùng trọng tâm Đăk Lăk, Gia Lai, Quảng Ngãi gió có thể mạnh cấp 10-12, giật trên cấp 15, thậm chí cao hơn.

Ông Khiêm cũng lưu ý với tốc độ di chuyển nhanh cùng hướng đi hiện tại thì khi tiến sâu đất liền Gia Lai, Quảng Ngãi, bão vẫn có thể gây gió mạnh. Ví dụ khu vực đèo An Khê có thể chịu tác động gió cấp 9-10, giật cấp 12. Mức gió này rất nguy hiểm với các công trình trên cao như điện gió.

Bão cũng sẽ gây mưa trong hai ngày tới, Đà Nẵng đến Đăk Lăk mưa 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm; nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng 150-300 mm, cục bộ trên 450 mm. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Từ ngày 7 đến 8/11, bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa mưa 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm.

Dự báo lượng mưa ở các tỉnh thành trong ngày 6-8/11.

Do mưa lớn, từ ngày 6 đến 9/11, các sông Quảng Trị - Lâm Đồng có khả năng xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên sông Bồ, Hương (Huế); Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); Trà Khúc, Vệ, Sê San (Quảng Ngãi); Kôn (Gia Lai); Ba, Kỳ Lộ, Srêpôk (Đăk Lăk) lên mức báo động hai, ba và trên báo động ba.

Sông Kiến Giang (Quảng Trị); An Lão, Lại Giang (Gia Lai); Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên báo động hai; Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị), Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên báo động một.

Ông Khiêm cũng đặc biệt lưu ý nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao trên toàn bộ vùng núi phía tây các tỉnh Trung Trung Bộ, Tây Nguyên.

Gia Chính