Bão Kalmaegi ảnh hưởng đất liền Đà Nẵng - Đăk Lăk từ chiều nay

Từ chiều nay, đất liền các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng dần lên cấp 12, tâm bão đi vào Quảng Ngãi - Gia Lai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330 km, sức gió mạnh nhất 166 km/h, cấp 14, giật cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Đến 19h, tâm bão trên vùng ven biển Quảng Ngãi - Đăk Lăk, cường độ cấp 13-14, giật cấp 17, hướng di chuyển, tốc độ giảm nhẹ còn 25-30 km/h. Dự kiến bão đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai khoảng 19-20h hôm nay, cấp độ tối đa 12, sớm hơn khoảng 4 tiếng so với dự báo chiều qua do di chuyển nhanh.

Đến 4h ngày mai, tâm bão trên biên giới Quảng Ngãi - Nam Lào, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Đi sâu vào đất liền, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp ở phía đông Thái Lan.

Đài khí tượng Nhật Bản sáng nay cho biết bão đang mạnh 144 km/h và duy trì sức gió này khi vào gần bờ biển Quảng Ngãi - Gia Lai. Đài Hong Kong cho rằng bão đang mạnh 165 km/h, tâm bão sẽ đi vào phía bắc Quy Nhơn (Gia Lai).

Gió mạnh cấp 6-7 từ chiều nay

Ảnh hưởng của bão, giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-10 m. Từ sáng nay, vùng biển nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên từ cấp 6 đến 14, giật cấp 17, sóng biển cao 3-9 m.

Từ chiều nay, ven biển Huế - Đăk Lăk đề phòng nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sóng tràn đê, đường ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ.

Đất liền nam Đà Nẵng - Đăk Lăk gió mạnh cấp 6-7 từ chiều nay, sau tăng lên cấp 8-12, giật cấp 14-15. Trọng tâm gió mạnh là phía đông hai tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai; phía tây gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 11. Nam Quảng Trị - bắc Đà Nẵng và bắc Khánh Hòa gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cảnh báo với tốc độ di chuyển nhanh cùng hướng đi hiện tại thì khi tiến sâu đất liền Gia Lai, Quảng Ngãi, bão vẫn có thể gây gió mạnh. Ví dụ khu vực đèo An Khê có thể chịu tác động gió cấp 9-10, giật cấp 12. Mức gió này rất nguy hiểm với các công trình trên cao như điện gió.

Lượng mưa cực đoan có thể trên 600 mm

Cơ quan khí tượng dự báo hôm nay và ngày mai, các tỉnh thành gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm. Nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực trên có xu thế giảm.

Ngày 7-8/11, bắc Quảng Trị - Thanh Hóa mưa 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa trên 200 mm trong ba giờ.

Do mưa lớn, từ ngày 6 đến 9/11, các sông Quảng Trị - Lâm Đồng có khả năng xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên sông Bồ, Hương (Huế); Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); Trà Khúc, Vệ, Sê San (Quảng Ngãi); Kôn (Gia Lai); Ba, Kỳ Lộ, Srêpôk (Đăk Lăk) lên mức báo động hai, ba và trên báo động ba.

Lũ các sông Kiến Giang (Quảng Trị); An Lão, Lại Giang (Gia Lai); Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên báo động hai; sông Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị), Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên báo động một. Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao ở vùng núi phía tây Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

Nhận định về mưa lũ do bão, TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu, cho biết lượng mưa có thể thấp hơn và không kéo dài như đợt cuối tháng 10 đầu tháng 11 ở bắc Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nhưng nguy cơ mưa cường suất lớn vẫn rất lo ngại.

Nếu bão giảm tốc độ di chuyển khi áp sát bờ, lượng mưa có thể tăng lên 300-400 mm, gây lũ lớn trên các sông Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Ba, Kôn và nguy cơ ngập lụt trở lại ở vùng hạ lưu.

"So với đợt mưa lũ lịch sử vừa qua thì lần này mức độ có thể không bằng, tuy nhiên nguy cơ ngập cục bộ, lũ quét và sạt lở đất ở miền núi vẫn rất cao do đất đã ngấm nước lâu ngày, nền đất yếu và khả năng thoát nước hạn chế", ông Kiên nói.

Ứng phó với bão, các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã cấm biển, kêu gọi tàu thuyền về bờ, hạ thấp mực nước hồ chứa để đón lũ, thu hoạch thủy sản sớm, chằng chống nhà cửa. Các hãng hàng không đã hủy và điều chỉnh lịch bay đến sân bay ở Trung Trung Bộ và Tây Nguyên như Tuy Hòa, Phù Cát, Chu Lai, Buôn Ma Thuột.

