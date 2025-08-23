Bão Kajiki tăng cấp, gây mưa diện rộng

Bão Kajiki đã tăng lên cấp 10, dự kiến chiều mai có thể đạt cấp 13, gây gió mạnh từ đêm mai và mưa to cho đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 16h hôm nay, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12.

Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h, đến 16h ngày mai, tâm bão trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), mạnh cấp 12, giật cấp 14. Đến 14h ngày 25/6, bão mạnh cấp 12-13, giật 15 trên vùng biển Thanh Hóa - Quảng Trị, sau đó đi vào khu vực này.

Cơ quan khí tượng xác định rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp đối với vùng biển ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị, đất liền Thanh Hóa - bắc Quảng Trị. Rủi ro cấp ba đối với phía tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển nam Quảng Trị - Huế.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo bão sẽ càng tăng cường độ khi đến gần đất liền, nếu như khi ở gần đặc khu Hoàng Sa là 108 km/h thì sẽ đạt cực đại 144 km/h. Đài Hong Kong đưa ra nhận định tương tự về cường độ và cho rằng tâm bão sẽ vào Nghệ An - Hà Tĩnh.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Kajiki lúc 16h hôm nay. Ảnh: NCHMF

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Kajiki nguy hiểm do tác động của tổ hợp: gió rất mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ lũ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Vùng đặc biệt nguy hiểm là Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị. Người dân cần khẩn trương chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này.

Bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) đang có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m.

Từ trưa và chiều mai, vùng biển Thanh Hóa - Huế (gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh dần từ cấp 6 đến cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm 7-9 m.

Từ chiều mai, bắc vịnh Bắc Bộ (gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía nam bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng ven biển Ninh Bình - bắc Quảng Trị nước dâng do bão cao 0,5-1,2 m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 3,2-3,6 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,3- 3,8 m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) 2,2-2,8 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) 1,5- 2 m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo Thanh Hóa - bắc Quảng Trị.

Thang cảnh báo bão. Ảnh: Duy Khánh

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm mai, trên đất liền Thanh Hóa - Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Mưa lớn do bão sẽ bắt đầu từ đêm mai đến hết ngày 26/8. Đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và Thanh Hóa - Huế mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Riêng Thanh Hóa - bắc Quảng Trị mưa 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM cũng sẽ có mưa trong ngày 25-26/8. Ngoài ra, ngày 25-27/8, Thượng và Trung Lào cũng có khả năng xảy ra mưa lớn 100-250 mm, cục bộ trên 500 mm. Mưa lớn ở Lào có nguy cơ gây sạt lở đất, lũ quét đối với vùng núi các tỉnh Trung Bộ.

Kajiki hình thành từ một vùng áp thấp trên đảo Luzon của Philippines, đến sáng 22/8 mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và thành bão ít giờ sau đó. Vòng đời một cơn bão thường 7-8 ngày, Kajiki mới được ba ngày, còn rất "trẻ và khỏe" nên tác động khả năng dự báo rất lớn.

Trước Kajiki, năm nay Biển Đông đã xuất hiện 4 cơn bão, cơn gần nhất là Wipha đổ bộ đất liền Hưng Yên - Ninh Bình ngày 22/7. Bão mạnh cấp 9-10 gây mưa lớn, đặc biệt là hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, làm hai người chết do lũ cuốn và sạt lở, 5 người bị thương.

