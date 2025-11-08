Báo Indonesia: 'Malaysia lấy gì để cãi FIFA?'

Có ít nhất ba cầu thủ nhập tịch đã lộ giấy khai sinh của ông hoặc bà nên LĐBĐ Malaysia (FAM) không có cửa kháng cáo ở Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), theo báo Bolasport ngày 8/11.

Trang thể thao hàng đầu Indonesia cho biết Facundo Garces, Imanol Machuca và mới nhất là Hector Hevel đã bị công khai giấy khai sinh của ông hoặc bà. Tài liệu lưu trữ tại Hà Lan và Argentina cho thấy ông hoặc bà của họ đều sinh ở châu Âu hoặc Nam Mỹ, chứ không phải tại Malacca hay Penang như FAM từng khẳng định trong hồ sơ gửi FIFA.

Giấy khai sinh của ông, bà của Hector Hevel. Ảnh: Wiewaswie

Ông nội của Hector Hevel tên là Hendrik Jan Hevel, sinh ngày 3/2/1933 tại The Hague (Hà Lan), theo dữ liệu trên trang Wiewaswie. Giấy khai sinh cũng ghi rõ bố, mẹ của ông Hendrik, tức cụ ông, cụ bà của Hector, cũng sinh ra ở Hà Lan, không có gốc gác Malaysia.

Trước đó, báoCapital de Noticias cũng đăng giấy khai sinh cho thấy ông, bà của Facundo Garces và Imanol Machuca sinh ra tại thành phố Santa Fe, Argentina, chứ không hề liên quan đến Malaysia. Trong khi đó, các giấy tờ mà FAM nộp lên FIFA cho thấy các cầu thủ này có ông, bà sinh ở Penang.

"Những tài liệu này đều công khai và mọi người đều có thể kiểm chứng", bài viết trên Bolasport có đoạn. "Câu hỏi đặt ra là FAM sẽ bác bỏ những cáo buộc của FIFA trước CAS như thế nào đây?".

Hevel trong trận Malaysia thắng Việt Nam trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia tối 10/6/2025. Ảnh: Bernama

Hevel sinh ngày 15/5/1996 tại thị trấn Leidschendam, Hà Lan. Anh trưởng thành từ lò đào tạo ADO Den Haag và thi đấu tại giải vô địch Hà Lan, sau đó chơi bóng ở đảo Cyprus, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Bồ Đào Nha rồi đến Malaysia. Tiền vệ 29 tuổi ra mắt đội tuyển Malaysia tháng 3/2025, và đá chính ở trận thắng Việt Nam 4-0 ngày 10/6/2025. Anh cũng đã chơi năm trận tại giải vô địch Malaysia.

Hồi tháng 6/2025, Hevel từng nói rằng ông nội anh sinh tại Malaysia. "Khi gia nhập CLB Johor Darul Tazim ở Malaysia, tôi sẽ tìm hiểu thêm về gốc gác bản thân", anh nói thêm.

Sau khi FIFA bác kháng cáo và giữ nguyên cấm bảy cầu thủ nhập tịch thi đấu, FAM vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục đưa vụ việc lên CAS để bảo vệ quyền lợi cầu thủ và hình ảnh bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, theo Bolasport, với các bằng chứng xác thực từ hồ sơ gốc, khả năng thắng kiện của FAM gần như bằng không.

Hoàng An (theo Bolasport)