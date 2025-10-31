Tài liệu cho thấy cầu thủ bị cấm không có gốc gác Malaysia

Một trang báo thành phố Sante Fe (Argentina) cung cấp tài liệu độc quyền cho thấy ông bà, cụ ông, cụ bà của trung vệ Facundo Garces đều không phải người Malaysia.

Trung vệ Facundo Garces. Ảnh: CDN

Garces là một trong bảy cầu thủ bị FIFA treo giò một năm vì sử dụng giấy tờ giả để khoác áo đội tuyển Malaysia. Báo Capital de Noticias trụ sở tại Santa Fe, nơi Garces sinh ra, cho biết họ đã tiếp cận hồ sơ gốc chứng minh cầu thủ này hoàn toàn không có dòng máu Malaysia như LĐBĐ Malaysia (FAM) từng khai báo.

Trong báo cáo công bố ngày 6/10, FIFA kết luận FAM đã thao túng giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ, nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Cụ thể, Garces và đồng hương Imanol Machuca, cùng 5 người khác bị phát hiện dùng giấy tờ khai sinh giả. Khi đó, FIFA đưa ra nơi sinh thực sự của ông, bà những cầu thủ này, nhưng không tiết lộ bằng chứng giấy tờ.

Giấy khai sinh FAM gửi lên FIFA cho thấy ông của Garces tên là Carlos Rogelio Fernandez, sinh ngày 29/5/1930 tại Penang (Malaysia). Tuy nhiên, tài liệu do cơ quan đăng ký dân sự tỉnh Santa Fe cung cấp cho FIFA chứng minh điều ngược lại. Ông Fernandez sinh ra tại khu phố Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, cách Malaysia hơn 14.000 km.

Giấy khai sinh của ông Carlos Rogelio Fernandez. Ảnh: CDN

Ngày sinh trong hồ sơ của FAM là thật, nhưng nơi sinh hoàn toàn sai. Bản ghi chính thức của cơ quan dân sự cho thấy mẹ của ông Fernandez, bà Sebastiana Justa Fernandez, là người Argentina, sống tại phố số 22 (nay là đường Gorostiaga), và sinh con tại nhà chiều 29/5/1930. Bà Sebastiana có quốc tịch Argentina, tự nhận là mẹ đứa trẻ.

Trong giấy tờ còn có tên một nhân chứng, là ông Cipriano Garces, người về sau trở thành chồng bà Sebastiana, tức là cụ của trung vệ Facundo Garces. Ông Cipriano được ghi là thương nhân mang quốc tịch Tây Ban Nha. Như vậy, theo tài liệu gốc, cả ông, cụ ông và cụ bà của Garces đều không có liên hệ nào với Malaysia.

Facundo Garces sinh ngày 5/9/1999 tại Santa Fe, trưởng thành ở CLB địa phương Colon. Tháng 1/2025, anh chuyển sang Tây Ban Nha khoác áo Alaves ở La Liga, nhanh chóng trở thành trụ cột đội bóng. Anh ra mắt tuyển Malaysia ở trận thắng Việt Nam 4-0, tại vòng loại Asian Cup 2027 tối 10/6/2025.

Theo FIFA, tiền vệ CLB Velez Sarsfield, Machuca cũng sử dụng giấy tờ khai sinh giả cho bà. FAM từng cung cấp hồ sơ nói bà sinh ra ở Penang, nhưng dữ liệu từ cơ quan Argentina xác nhận bà thực chất là người thị trấn Roldan, Santa Fe.

Ngoài hai cầu thủ Argentina, còn năm cái tên khác bị cấm thi đấu là Rodrigo Holgado (Argentina), Jon Irazabal Iraurgui và Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Joao Vitor Brandao Figueiredo (Brazil) và Hector Alejandro Hevel Serrano (Hà Lan). Tất cả đều bị FIFA treo giò một năm ở mọi cấp độ.

Diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Alejandro Hevel Serrano, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Felipe Arrocha, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 30/10/2025: Dự kiến có kết quả kháng cáo.

Hoàng An (theo Capital de Noticias)