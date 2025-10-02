Bảo hiểm lên tới 2 tỷ đồng cho ôtô ngập nước do bão Bualoi

Một hãng bảo hiểm công bố mức bồi thường cho ôtô ngập nước do ảnh hưởng của bão Bualoi có thể lên tới 2 tỷ đồng một xe.

Ảnh hưởng của cơn bão Bualoi gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh thành, kéo dài từ miền Trung cho đến miền Bắc. Nhiều tuyến phố ngập sâu khiến hàng loạt phương tiện bị "ngâm" trong nước, gây hư hỏng nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho người dân.

Ngày 2/10, Cục Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận 1.680 vụ liên quan tới xe cơ giới, thiệt hại ước tính là 38,32 tỷ đồng.

Trong đó, theo Tập đoàn Bảo hiểm DBV, hãng này ghi nhận tổng số tiền bồi thường cho xe cơ giới dự kiến đến hết 2/10 khoảng 8 tỷ đồng. Trong đó, mức bồi thường ước tính cao nhất lên tới 2 tỷ đồng một xe.

Theo DBV, mức độ ảnh hưởng lần này không kém các đợt bão trước. Cụ thể, trong siêu bão Yagi (2024), doanh nghiệp này đền bù 907 vụ, ước tính 13,7 tỷ đồng. Hay bão số 5 (Kajiki), họ ghi nhận 169 xe bị ngập nước, với mức thiệt hại khoảng 3,7 tỷ đồng.

Tương tự, báo cáo sơ bộ đến 1/10 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) cho thấy hãng ghi nhận 407 vụ tổn thất, gồm 384 vụ về xe cơ giới, với tổng giá trị bồi thường dự kiến khoảng 14 tỷ đồng.

Xe chết máy trên phố Hà Nội, ngày 1/10. Ảnh: Phạm Dự

Thực tế, ôtô ngập nước được bồi thường khi chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất ôtô, đồng thời cần mua thêm điều khoản thủy kích để được chi trả cho thiệt hại do nước lọt vào buồng đốt. Theo các hãng, với khách hàng không tham gia điều khoản thủy kích, họ vẫn được chi trả các chi phí như cứu hộ, kéo xe, vệ sinh nội thất, hệ thống điện - điện tử, thân vỏ xe... Riêng động cơ bị hỏng do nước lọt vào, khách hàng chỉ được bồi thường nếu có điều khoản bổ sung thủy kích.

Bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị ngày 29/9 với sức gió cấp 8-11 khiến 36 người chết, 21 người mất tích, hơn 150.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, 147 người bị thương, 8.200 cột điện gãy đổ làm gần 2,7 triệu khách hàng mất điện. Đến sáng nay vẫn còn hơn 770.000 khách hàng khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị chưa có điện trở lại. Thiệt hại kinh tế hơn 11.455 tỷ đồng.

Cùng với bảo hiểm xe cơ giới, theo Bộ Tài chính, tổng số tiền yêu cầu bồi thường về tài sản ước tính 357 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là bồi thường tài sản và xe cơ giới.

Cụ thể, thiệt hại về người là 6 vụ, số tiền bảo hiểm ước tính 700 triệu đồng. Còn thiệt hại về tài sản là 2.281 vụ, ước tính thiệt hại 356,5 tỷ đồng. Các nghiệp vụ khác như bảo hiểm thân tàu, nông nghiệp có 10 vụ, thiệt hại ước tính 2,55 tỷ đồng.

Thông tin thiệt hại này được Bộ Tài chính tổng hợp qua số liệu báo cáo từ 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 công ty bảo hiểm nhân thọ, tính tới ngày 2/10. Hiện, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất.

Phương Dung