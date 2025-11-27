Bảo hiểm có thể trả hơn 300 triệu USD trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Công ty China Taiping Insurance (Hong Kong) có thể phải bồi thường hơn 300 triệu USD cho cư dân chung cư Wang Fuk Court và nhà thầu đang cải tạo tòa nhà này.

Trong phiên giao dịch 27/11, cổ phiếu hãng bảo hiểm China Taiping Insurance Holdings có thời điểm giảm 8% do lo ngại về khoản bồi thường của công ty cho cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong. Giới chức cho biết số người chết trong vụ cháy cụm chung cư này đã tăng lên 55, trong khi hơn 200 người vẫn mất tích.

Theo biên bản cuộc họp của các chủ sở hữu Wang Fuk Court, tháng 12/2024, họ phê duyệt việc tiếp tục mua bảo hiểm tại China Taiping Insurance (Hong Kong) - công ty con của China Taiping Insurance Holdings. Thời hạn hợp đồng từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2026. Theo đó, hãng bảo hiểm có trách nhiệm chi trả tối đa 2 tỷ HKD (257 triệu USD) để bồi thường cho phần ngoại thất và khu vực công cộng của cụm chung cư.

Lửa và khói bốc lên tại các tòa nhà trong khu nhà ở Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong ngày 26/11. Ảnh: AFP

China Taiping Insurance (Hong Kong) cũng cung cấp bảo hiểm cho dự án cải tạo chung cư của nhà thầu Prestige Construction and Engineering Company. Hợp đồng này chi trả "mọi rủi ro" cho nhà thầu với tổng mức bồi thường 365 triệu HKD, cùng khoản "bồi thường cho người lao động" lên tới 200 triệu HKD cho chung cư mỗi sự việc. Hợp đồng có hiệu lực từ tháng 7/2024 đến 7/2027.

Dù vậy, trên Bloomberg, Chủ tịch Liên đoàn Chuyên gia Bảo hiểm Hong Kong Philip Mak cho biết chi phí xây dựng lại các khu vực công cộng và dây cáp thép thang máy gần như chắc chắn vượt số tiền được bồi thường.

Cụm chung cư Wang Fuk Court nằm ở quận Đại Bộ, phía bắc Hong Kong, gồm 2.000 căn hộ trong 8 tòa nhà. Đây là nơi sinh sống của hơn 4.600 người.

Chiều 26/11, lửa bắt đầu xuất hiện tại một giàn giáo bên ngoài tòa Wang Cheong House trong cụm chung cư. Đám cháy sau đó lan nhanh theo hệ thống giàn giáo bằng tre, bao trùm 7 tòa nhà và cháy suốt 19 tiếng. Giới chức Hong Kong đã điều hàng trăm xe cứu hỏa tham gia chữa cháy.

Đến sáng 27/11, cảnh sát Hong Kong thông báo đã bắt 3 nghi phạm với cáo buộc ngộ sát, gồm hai giám đốc công ty xây dựng và một nhà tư vấn cho dự án cải tạo chung cư bị cháy.

Hà Thu (theo Reuters, Bloomberg)