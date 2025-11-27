Người chết trong vụ cháy chung cư Hong Kong tăng lên 55

Giới chức cho biết số người chết trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court đã tăng lên 55, trong khi hơn 200 người vẫn mất tích.

Sở cứu hỏa Hong Kong chiều 27/11 cho biết các nạn nhân bao gồm 51 người tử vong ở hiện trường và 4 người qua đời tại bệnh viện. Lực lượng cứu hộ ghi nhận 62 người kêu cứu từ trong các tòa nhà nhưng chưa thể tiếp cận họ.

76 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 15 người nguy kịch.

Lãnh sự quán Indonesia cho biết có hai người thiệt mạng là công dân nước này, tới Hong Kong làm nghề giúp việc. Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong thông báo đến sáng 27/11, chưa ghi nhận thông tin về nạn nhân là người Việt.

Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee trước đó nói rằng 279 người mất tích, song giới chức địa phương sau đó đã liên lạc được với 72 người trong nhóm này.

Đám cháy ở 4 tòa chung cư đã được dập tắt và tại ba tòa còn lại đã được kiểm soát. Một tòa trong cụm không bị ảnh hưởng. Một trong những người sống sót được tìm thấy ở tầng 31 của tòa Wang Tai House. Lính cứu hỏa di chuyển người này lên sân thượng rồi đưa tới bệnh viện.

Khói vẫn bốc lên từ các tòa chung cư thuộc cụm Wang Fuk Court, quận Đại Bộ, Hong Kong ngày 27/11. Ảnh: AFP

Lửa bắt đầu xuất hiện tại một giàn giáo bên ngoài tòa Wang Cheong House trong cụm chung cư Wang Fuk Court vào chiều 26/11. Đám cháy sau đó lan nhanh theo hệ thống giàn giáo bằng tre, bao trùm 7 tòa nhà và cháy suốt 19 tiếng. Giới chức Hong Kong đã điều hàng trăm xe cứu hỏa tham gia chữa cháy.

Các tòa trong khu tổ hợp đều cao hơn 30 tầng, với khoảng 2.000 căn hộ cho khoảng 4.000 người sinh sống. Đến sáng 27/11, cảnh sát Hong Kong thông báo đã bắt 3 nghi phạm, độ tuổi 52-68, với cáo buộc ngộ sát, gồm hai giám đốc công ty xây dựng và một nhà tư vấn cho dự án cải tạo chung cư bị cháy. Họ bị cáo buộc đã sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn cho lưới giàn giáo và bịt kín cửa sổ bằng ván xốp nhằm ngăn cát đá bắn vào kính khi thi công.

Nhiều cư dân Wang Fuk Court nói rằng họ không nghe âm thanh báo cháy nào và phải đến từng nhà để cảnh báo hàng xóm về mối nguy hiểm.

Ván xốp bịt bên ngoài cửa sổ của tòa chung cư. Ảnh: SCMP

Trưởng đặc khu John Lee ngày 27/11 thông báo giới chức sẽ lập tức kiểm tra tất cả các khu nhà đang được sửa chữa để xác định mức độ an toàn của giàn giáo và vật liệu xây dựng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và thân nhân của họ, trong đó có lính cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Hỏa hoạn gây chết người từng là tai họa thường trực ở Hong Kong, nơi dân cư đông đúc, đặc biệt ở khu người nghèo. Tuy nhiên, các biện pháp an toàn đã được tăng cường những thập kỷ gần đây và các vụ cháy được hạn chế đáng kể.

19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong 19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong. Video: AFP, BBC

Huyền Lê (Theo AFP, The Standard)