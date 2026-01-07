Báo Hàn Quốc: 'Thắng Jordan báo hiệu Việt Nam bứt phá khỏi Đông Nam Á'

Tờ Sports Seoul và nhiều báo Hàn Quốc đồng loạt ca ngợi chiến thắng của Việt Nam trước Jordan, xem đây là minh chứng cho khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu Á.

Trước lượt ra quân tối qua 6/1, Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Jordan. Tuy nhiên, đoàn quân Kim Sang-sik tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, và tiếp tục tận dụng tốt các quả phạt góc để ghi hai bàn nhờ công Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh. Sang hiệp hai, Jordan lấy lại thế trận nhưng Việt Nam vẫn đứng vững trước sức ép để thắng 2-0.

HLV Kim Sang-sik có chiến thắng thứ 12 liên tiếp cùng đội U22, U23 Việt Nam ở các giải chính thức. Thành công nối dài từ chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Tuy nhiên, chiến thắng trước Jordan ấn tượng hơn cả khi diễn ra ở cấp độ cao nhất châu lục dành cho lứa này, và thu hút sự chú ý của báo chí Hàn Quốc.

Đình Bắc (áo đỏ) đi bóng trong trận Việt Nam thắng Jordan 2-0 ở lượt ra quân bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah Sports City ở Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2025. Ảnh: AFC

Tờ Footballlist đánh giá: "HLV Kim Sang-sik đã chứng minh được năng lực".

Sports Khan thì cho rằng: "HLV Kim giúp lật ngược quan điểm Việt Nam là đội yếu nhất bảng".

"HLV Kim khuấy đảo Trung Đông", Sports Chosun giật tít. "Phép màu của HLV Kim Sang-sik lan rộng từ Đông Nam Á ra châu Á".

Trong khi đó, tờ Sports Seoul nhận định: "Chiến thắng bất ngờ này báo hiệu sự bứt phá ra khỏi Đông Nam Á. Chiến thắng chứng minh Việt Nam có tiềm năng cạnh tranh, không chỉ với tư cách cường quốc tại Đông Nam Á mà còn là đội mạnh tại châu Á".

Chiến thắng giúp HLV Kim Sang-sik giữ đà phát triển tích cực trong gần hai năm cầm quân ở Việt Nam. Trước giải, ông là HLV đầu tiên thâu tóm ba danh hiệu Đông Nam Á liên tiếp, gồm ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games. "Ba chức vô địch liên tiếp không phải là trùng hợp ngẫu nhiên", kênh truyền hình SpoTV bình luận. "Những pha phối hợp bài bản, lối chơi năng động và các đường chuyền tinh tế ở khu vực tấn công đã dẫn đến chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn".

VIE JOR 2-0 Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Jordan 2-0 ở lượt ra quân bảng A U23 châu Á 2026.

Về lối chơi, tờ Footballlist đánh giá màn trình diễn của Việt Nam có thể tóm gọn ở ba vấn đề. Thứ nhất là gây sức ép một cách có tổ chức. Việt Nam có thể chất không bằng Jordan, vì vậy cần tạo ra cơ hội bằng tấn công nhanh tầm thấp thay vì va chạm mạnh và chuyền dài. "Việt Nam tăng cường sức ép ở giữa sân và phá vỡ cách tấn công của Jordan. Thay vì chờ đối thủ mắc sai lầm, họ chủ động tạo ra những pha phản công", bài báo có đoạn.

Thứ hai là các tình huống cố định - thứ vũ khí nổi bật của lứa U23 trong nửa năm qua đã đem về nhiều bàn thắng. Việt Nam tránh treo bóng tạo ra những pha tranh chấp bóng bổng trực tiếp, đồng thời sử dụng nhiều chiến thuật di chuyển khác nhau. Khi phòng ngự tình huống cố định, các cầu thủ cũng bình tĩnh hóa giải mọi ưu thế về thể hình của đối phương.

Cuối cùng là cách phân phối sức và sự tập trung toàn trận của cầu thủ. Việc thi đấu dưới thời tiết 30 độ C và vào lúc 14h30 (giờ Riyadh) ở Tây Á khiến các cầu thủ không thể pressing suốt 90 phút. "Việt Nam đã dồn sức lực cho hiệp một và giữ vững thế trận trong hiệp hai. Họ cũng tận dụng tối đa năm quyền thay người", bài viết của Footballlist có đoạn. "Đây tiếp tục là trận đấu khiến người xem cảm nhận được vì sao HLV Kim Sang-sik lại thành công khi dẫn dắt Việt Nam".

Ở trận còn lại tại bảng A VCK U23 châu Á 2026, chủ nhà Arab Saudi chật vật thắng Kyrgyzstan 1-0, qua đó giúp Việt Nam tạm dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua (+2 so với +1).

Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan ở lượt hai vào lúc 18h30, giờ Hà Nội ngày 9/1.

Bảng A Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Arab Saudi 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Kyrgyzstan 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Jordan 1 0 0 1 0 2 -2 0

Trung Thu tổng hợp