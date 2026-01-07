HLV Kim Sang-sik thắng 12 trận chính thức liên tiếp với U22, U23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik nối dài kỷ lục sau trận gặp Jordan, khi giúp U23 Việt Nam thắng trận thứ 12 liên tiếp ở các giải chính thức.

HLV Kim chỉ đạo trong trận Việt Nam thắng Jordan 2-0 ở lượt ra quân bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah Sports City ở Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2025. Ảnh: AFC

Giải chính thức đầu tiên HLV Kim dẫn U22 hoặc U23 Việt Nam là U23 Đông Nam Á tại Indonesia tháng 7/2025. Đội toàn thắng Lào và Campuchia ở vòng bảng, hạ Philippines ở bán kết rồi đánh bại chủ nhà 1-0 trong trận chung kết.

Chuỗi thắng của đội được kéo sang vòng loại U23 châu Á tháng 9/2025 ở Phú Thọ. Chủ nhà lần lượt thắng Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0.

Tới SEA Games 33 ở Thái Lan, thầy trò Kim tiếp tục toàn thắng 4 trận, gồm hai trận vòng bảng gặp Lào và Malaysia, bán kết với Philippines và chung kết trước chủ nhà.

Hôm 6/1, Việt Nam tiếp tục hạ Jordan 2-0 ở lượt đầu bảng A, VCK U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi. Trong cả 12 trận dẫn U22/U23 Việt Nam ở các giải chính thức, HLV Kim toàn thắng, còn đội ghi 23 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần. Trong các đối thủ, có ba đội ngoài Đông Nam Á, là Bangladesh, Yemen và Jordan.

Nguyễn Hiểu Minh (trái) và Phạm Lý Đức mừng bàn thắng thứ hai của Việt Nam trong trận thắng Jordan 2-0 ở lượt đầu bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2026. Ảnh: AFC

Đây cũng là chuỗi trận thắng dài nhất của U22/U23 Việt Nam ở các giải chính thức. Thành tích tốt nhất trước đây tới ở năm 2019 dưới trướng HLV Nguyễn Quốc Tuấn rồi Park Hang-seo với chuỗi 8 trận thắng.

Chuỗi thắng này bắt đầu từ trận tranh giải ba U22 Đông Nam Á trước Campuchia, khi thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn thắng 1-0. Đến vòng loại U23 châu Á 2020 dưới trướng Park, đội lần lượt thắng Brunei 6-0, Indonesia 1-0 và Thái Lan 4-0 trên sân Mỹ Đình. HLV Park tiếp tục dẫn đội toàn thắng 4 trận đầu vòng bảng SEA Games 30, trước Brunei 6-0, Lào 6-1, Indonesia 2-1 và Singapore 1-0.

Chuỗi trận thắng của U23 Việt Nam giai đoạn này bị Thái Lan chặn lại ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 30, với kết quả hòa 2-2. Dù vậy sau đó, ông Park vẫn giúp Việt Nam đoạt HC vàng SEA Games đầu tiên ở bóng đá nam. Trong chuỗi 8 trận thắng này, đội ghi 27 bàn và chỉ thủng lưới hai lần. Dù vậy, các đối thủ của đội trong giai đoạn này đều ở khu vực Đông Nam Á.

Nếu tính cả giao hữu, U23 Việt Nam từng thắng 9 trận liên tiếp năm 2025, nhưng đó chưa phải kỷ lục. Kỷ lục thuộc về đội năm 2005 thời cố HLV Alfred Riedl, với mạch 11 trận thắng, trong đó có 8 trận giao hữu, chỉ ba trận chính thức (vòng bảng SEA Games 23).

Ở Đông Nam Á, U23 Thái Lan giữ kỷ lục thắng 17 trận chính thức liên tiếp giai đoạn 2003-2006, tại các giải SEA Games 22, U23 Đông Nam Á 2005, SEA Games 23 và vòng bảng Asiad 15.

Chiến thắng trước Jordan giúp thầy trò Kim đứng đầu bảng A, U23 châu Á 2026 với ba điểm, hiệu số bàn thắng bại +2, sau lượt đầu. Ở lượt hai, Việt Nam gặp Kyrgyzstan lúc 21h thứ Sáu 9/1, còn Jordan gặp Arab Saudi lúc 23h30 cùng ngày, giờ Hà Nội.

Xuân Bình