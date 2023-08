Mẫu nhí Bảo Hà, 14 tuổi, diện crop top của nhà thiết kế Công Trí - trang phục từng được Lisa (Blackpink) đặt may.

Ngày 15/8, người mẫu tung bộ ảnh chụp tại quảng trường San Marco, thành phố Venice, trong chuyến công tác Italy tháng trước. Bảo Hà diện crop top phối quần âu cạp cao đen. Cô tạo điểm nhấn bằng cách phối phụ kiện bông tai, để tóc xõa tự nhiên.

Bảo Hà diện đồ Công Trí dạo phố Venice Bảo Hà dạo phố châu Âu với trang phục của Công Trí. Video: Nhân vật cung cấp

Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2023 của nhà mốt Công Trí, làm bằng faille cao cấp - chất liệu yêu thích của các hãng lớn như Dior, Valentino. Trang phục từng được ca sĩ Lisa (Blackpink) diện tại sự kiện họp fan hồi tháng 5 ở Thái Lan.

Bảo Hà "đụng hàng" với Lisa trong trang phục của Công Trí. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bảo Hà cho biết khi biết cô sang Italy diễn thời trang, nhà thiết kế Công Trí gợi ý chụp bộ ảnh kỷ niệm. Mẫu nhí nói: "Chú biết tôi thích phong cách của nhóm Blackpink nên đã ưu ái tặng trang phục từng được Lisa đặt may".

Người mẫu không sợ bị khán giả nhận xét "copy" phong cách của đàn chị nổi tiếng. Bảo Hà nói: "Ca sĩ Lisa nổi tiếng xinh đẹp, tài năng, có gu ăn mặc thời thượng. Tôi nghĩ việc học hỏi là cần thiết".

Bảo Hà tạo dáng với trang phục tôn eo "con kiến". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ đầu năm đến nay, Bảo Hà thường chọn trang phục của Công Trí khi dự sự kiện trong nước và quốc tế. Hồi tháng 3, cô được nhà thiết kế tư vấn chọn trang phục đến với Seoul Fashion Week 2023.

Mẫu nhí được nhà mốt chọn làm "nàng thơ" giới thiệu bộ sưu tập Resort 2023 lấy cảm hứng vẻ đẹp của những đóa hoa, ra mắt hồi tháng 6. "Tôi thấy vinh dự khi được nhà thiết kế Công Trí tin tưởng, giao thể hiện các trang phục. Khi làm việc chung, tôi học hỏi thêm nhiều kiến thức về thời trang", Bảo Hà nói.

Bảo Hà quảng bá bộ sưu tập của Công Trí hồi tháng 6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người mẫu tên đầy đủ Nguyễn Lâm Bảo Hà, sinh năm 2009 ở TP HCM, cao 1,68 m. Cô từng đoạt giải Mẫu nhí tài năng trong một cuộc thi thời trang tại Hà Nội năm 2019, sau đó tham gia Asian Kids Fashion Week 2020, Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, 2022, 2023.

Năm 2022, Bảo Hà diễn mở màn bộ sưu tập của Hoàng Hải tại sự kiện Open Milan Fashion Week, thắng cuộc thi Teen Model. Đầu năm nay, cô được vinh danh Rising Star of the Year (Ngôi sao đang lên) tại giải thưởng do một tạp chí thời trang trong nước tổ chức. Dịp hè vừa qua, Bảo Hà góp mặt tại hàng chục show diễn của các nhà mốt ở vai trò first face, vedette.

Tân Cao