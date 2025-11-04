Bão có thể mạnh cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa

Không khí lạnh suy yếu trong khi độ ẩm, nhiệt độ bề mặt biển, độ đứt gió đang thuận lợi khiến bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Lúc 16h hôm nay, bão Kalmaegi trên vùng biển phía tây miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 770 km về phía đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16 và theo hướng tây với tốc độ khoảng 25 km/h.

Tại cuộc họp thông tin diễn biến bão Kalmaegi chiều nay, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết rạng sáng mai bão sẽ vượt qua phía bắc của đảo Palawan, Philippines vào Biển Đông.

Bão sẽ đạt cực đại cấp 14 (166 km/h), giật cấp 16-17 vào ngày 6/11, thậm chí có mô hình cho rằng bão sẽ trên cấp 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa. Chiều cùng ngày, bão sẽ vào vùng biển miền Trung.

"Các yếu tố khí quyển, nhiệt lực làm cơn bão suy yếu rất ít. Hiện không khí lạnh đã suy yếu, nhiệt độ bề mặt Biển Đông đang tương đối cao, độ ẩm trong khí quyển lớn. Độ đứt gió ở mức trung bình khá thuận lợi cho bão phát triển cùng với đó bão hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới", ông Khiêm nói.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 16h ngày 4/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Đăk Lăk gió mạnh dần từ cấp 6 đến 12, giật cấp 14-15. Phía tây Quảng Ngãi và Gia Lai gió cấp 8, giật cấp 10. Trọng tâm gió rất mạnh là phía đông Quảng Ngãi, Đăk Lăk.

"Kalmaegi là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Đường đi và tác động tương tự với bão Damrey năm 2017 và Molave 2020, đều là cơn bão mạnh, gây nhiều thiệt hại", ông Khiêm nói và đặc biệt lưu ý đặc khu Lý Sơn sẽ có gió rất lớn, nếu tương tự Molave thì người dân sẽ phải xuống hầm trú ẩn.

Đà Nẵng - Đăk Lăk có thể mưa trên 600 mm

Ông Mai Văn Khiêm cho biết do các yếu tố như không khí lạnh, gió đông suy yếu nên đợt mưa sắp tới chủ yếu do hoàn lưu của bão. Do đó, hướng đi của bão sẽ quyết định khu vực mưa lớn. Hiện cơ quan khí tượng nhận định ngày 6-7/11, các tỉnh thành Đà Nẵng - Đăk Lăk mưa 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm. Nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng mưa 150-300 mm, cục bộ trên 450 mm.

Ngày 7-8/11, Thanh Hóa, Nghệ An mưa 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.

So với đợt mưa lũ cuối tháng 10 đầu tháng 11, đợt lũ sắp tới ở Huế - Đà Nẵng có thể không bằng. Tại Quảng Trị, lũ sông Gianh, Thạch Hãn trên báo động một, Kiến Giang trên báo động hai. Tại Huế, lũ sông Bồ, Hương lên báo động ba, trên báo động ba. Tại Đà Nẵng, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn lên báo động ba, trên báo động ba.

Lũ sông Trà Khúc, Vệ ở Quảng Ngãi lên báo động ba, trên báo động ba; sông An Lao, Lại Giang, Sê San tại Gia Lai trên báo động hai; sông Ba tại Đăk Lăk lên báo động hai, ba; sông Kỳ Lộ trên báo động ba; sông Dinh Ninh Hòa tại Khánh Hòa trên báo động hai.

Ông Mai Văn Khiêm thông tin về bão Kalmaegi, chiều 4/11. Ảnh: Gia Chính

Huy động cả hệ thống chính trị ứng phó bão

Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa, tập trung cao độ theo dõi diễn biến bão; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại tài sản, không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo các tỉnh, thành ven biển Đà Nẵng - Khánh Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, sẵn sàng sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển. Các địa phương chủ động cấm biển, hạn chế giao thông khi cần thiết; hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, công trình, đê điều, hồ đập và khẩn trương thu hoạch nông sản để giảm thiệt hại.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được giao theo dõi sát diễn biến, điều phối lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương khi cần thiết.

Bão Kalmaegi được so sánh với Damrey năm 2017 và Molave 2020. Damrey đổ bộ Phú Yên - Khánh Hòa ngày 2/11/2017 với sức gió giật cấp 12-13, khi vào Tây Nguyên mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, gây mưa to từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên. Mưa bão đã làm 107 người chết, 16 người mất tích.

Bão Molave đổ bộ các tỉnh Quảng Nam - Bình Định ngày 28/10/2020 với sức gió mạnh nhất cấp 12, gây mưa to từ TP Huế đến Phú Yên và bắc Tây Nguyên, làm 41 người chết, 42 người mất tích.

