Bão chấn thương phủ bóng chiến thắng của Arsenal

AnhHLV Mikel Arteta thừa nhận danh sách chấn thương ngày càng dài có thể khiến Arsenal gặp bất lợi trong tham vọng chinh phục các danh hiệu mùa này.

Trên sân Emirates hôm 15/2, Arsenal đè bẹp Wigan 4-0 để lần đầu vượt qua vòng bốn Cup FA kể từ mùa giải vô địch 2019-2020. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi Riccardo Calafiori dính chấn thương trong lúc khởi động và không thể ra sân, còn Ben White phải rời sân ở hiệp hai.

Đội trưởng Martin Odegaard vắng mặt do chấn thương trong trận hòa Brentford 1-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần. Kai Havertz dự kiến nghỉ thi đấu ít nhất đến hết tháng, trong khi Mikel Merino phải nghỉ hết mùa sau ca phẫu thuật bàn chân.

HLV Mikel Arteta phản ứng trong trận Arsenal thắng Wigan 4-0 ở vòng bốn Cup FA trên sân Emirates, London, Anh ngày 15/2/2026. Ảnh: Arsenal FC

Sau trận, khi được hỏi liệu có lo ngại về chiều sâu đội hình, Arteta thừa nhận: "Có. Trước đó là các tiền đạo, rồi đến hậu vệ và bây giờ là tiền vệ. Chúng tôi đang cố thích nghi, nhưng cần một số cầu thủ trở lại và đạt thể trạng tốt. Không chỉ để đủ quân số mà còn để có thêm phương án trước từng đối thủ. Họ trở lại càng sớm càng tốt".

Trận này, dù thiếu nhiều trụ cột, Arsenal vẫn áp đảo CLB đang chinh chiến ở League One - giải đấu tương đương hạng Ba Anh. "Pháo thủ" kiểm soát bóng 79%, dứt điểm 17 lần với 6 cú trúng đích và ghi 4 bàn nhờ công Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus cùng pha đá phản của Jack Hunt.

Arteta rất hài lòng với kết quả và đặc biệt là cách nhập cuộc của Arsenal. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, ở các Cup quốc nội, điều quan trọng là thể hiện khát khao chiến thắng ngay từ đầu trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

"Tôi hơi bất ngờ với sự gắn kết và kết nối của các cầu thủ ngay từ đầu trận, bởi khi thay đổi nhiều vị trí, đôi khi sự ăn ý có thể bị ảnh hưởng. Nhưng hôm nay điều đó không xảy ra. Chúng tôi ghi những bàn thắng rất đẹp và tôi thực sự hài lòng", ông cho biết.

Bukayo Saka (trái) đi bóng trong trận. Ảnh: Arsenal FC

Arteta cũng tiết lộ việc đưa Bukayo Saka vào đá tiền vệ công là thử nghiệm có chủ đích. Theo HLV 43 tuổi, khi chơi bó vào trung lộ, Saka ở gần khung thành hơn và khiến đối thủ khó theo kèm cố định. "Cậu ấy có thể hoán đổi vị trí với cầu thủ chạy cánh, rất giỏi tìm khoảng trống. Khi nhận bóng ở khu vực đó, Saka thực sự có thể gây sát thương lớn", ông phân tích.

Arteta đánh giá cao hàng thủ, khi Arsenal có trận giữ sạch lưới thứ 22 trên mọi đấu trường mùa này. Nhưng ông muốn các học trò nhanh chóng hướng tới hai trận tiếp theo tại Ngoại hạng Anh, làm khách của Wolves ngày 18/2 rồi trở về sân nhà đấu Tottenham ngày 22/2.

Hồng Duy (theo The Independent, Arsenal.com)