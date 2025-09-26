Tối 26/9, bão Bualoi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 trong năm, di chuyển nhanh gấp đôi trung bình và dự báo ảnh hưởng trực tiếp Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 19h tối 26/9, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 900 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 11-12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30-35 km/h.

Đến 19h ngày 27/9, bão trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16, tốc độ tăng lên 35 km/h. Đến 19h ngày 28/9, tâm bão trên vùng biển Nghệ An - TP Huế, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Sau đó, bão đi vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào.

Theo Đài khí tượng Nhật Bản, hiện bão mạnh 108 km/h, khi vào gần bờ Trung Trung Bộ tăng lên 144 km/h. Đài Hong Kong dự báo bão đi vào Hà Tĩnh - Quảng Trị với sức gió 145 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Bualoi, tối 26/9. Ảnh: NCHMF

Cơ quan khí tượng cảnh báo Bualoi di chuyển gần gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp gồm gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Trên Biển Đông, từ tối nay, vùng bắc và giữa Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16; sóng cao 6-8 m, gần tâm bão 8-10 m.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi (gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m; từ gần sáng 28/9 tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m.

Cũng từ gần sáng 28/9, bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m. Bắc Trung Bộ có khả năng nước dâng do bão cao 1-1,5 m.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, khu vực Thanh Hóa - bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng. Vùng ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình và nam Quảng Trị - TP Huế gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ ngày 28 đến 30/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa - TP Huế mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ trên 400 mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Cấp bão và mức độ ảnh hưởng. Đồ Hoạ: Hoàng Khánh

Chiều nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện, yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt diễn biến bão, thông báo cho tàu thuyền tìm nơi an toàn, đồng thời cấm biển sớm hơn so với thông lệ. Trên đất liền, các địa phương phải chủ động cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, bảo vệ lưới điện, viễn thông, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra công trình xung yếu, vận hành hồ chứa để đón lũ.

Từ đầu năm, Biển Đông đã ghi nhận 10 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Ragasa mạnh cấp siêu bão, song khi tới gần Việt Nam chỉ còn áp thấp nhiệt đới, không gây thiệt hại. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu dự báo trong ba tháng cuối năm, Biển Đông có thể có 4-5 xoáy thuận nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ.

Gia Chính