Bão Bualoi tăng cấp, hướng Nghệ An - Quảng Trị

Hôm nay, bão khả năng tăng cấp, mạnh nhất cấp 12-13 và hướng vào khu vực Nghệ An - Quảng Trị.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 133 km/h, cấp 11-12, giật cấp 15 và theo hướng tây tây bắc với tốc độ 35-40 km/h.

Đến 4h ngày mai, bão trên vùng biển tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 180 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16, giữ hướng tốc độ giảm xuống 30-35 km/h.

Đến 4h ngày 29/9, trên vùng biển Hà Tĩnh - Huế; cách bắc Quảng Trị khoảng 160 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16. Sau đó, bão đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Bualoi, sáng 26/9. Ảnh: NCHMF

Đến 4h ngày 30/9, bão trên đất liền Nghệ An - bắc Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11 và theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h rồi suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đây là cơn bão di chuyển nhanh gần gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Do ảnh hưởng của bão, Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m.

Từ chiều tối nay, vùng biển Thanh Hoá - Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m. Từ gần sáng mai, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7 m.

Từ gần sáng mai, bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m.

Cấp bão và mức độ ảnh hưởng. Đồ hoạ. Hoàng Khánh

Vùng ven biển và các đảo Ninh Bình - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao 1- 2 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2 m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Trên đất liền từ chiều mai, Thanh Hoá - bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14; vùng ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình, nam Quảng Trị - Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật 8-9.

Từ gần sáng ngày 28-30/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Đêm qua, Thủ tướng đã ký công điện yêu cầu các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Khánh Hoà, các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó bão với tinh thần quyết liệt nhất, mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trên tinh thần đảm bảo tính mạng người dân là trên hết.

Lãnh đạo các tỉnh thành Thanh Hoá - Quảng Ngãi ứng phó với phương châm bảo đảm tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, các đối tượng yếu thế; kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, bến bãi; rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân, sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Gia Chính