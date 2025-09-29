Sau 13 giờ quần thảo các tỉnh Bắc Trung Bộ, đến 13h hôm nay, bão Bualoi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở biên giới Việt - Lào.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 13h, khi sang khu vực Thượng Lào, cách biên giới khoảng 50 kmh, bão Bualoi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cấp 6-7.

Chiều nay, áp thấp nhiệt đới theo hướng tây tây bắc và suy yếu thành vùng áp thấp Như vậy thời gian lưu bão trên đất liền khoảng 12 tiếng, cao hơn nhận định ban đầu là khoảng 6-8 tiếng và gần bằng bão Yagi năm 2024 (thời gian lưu bão Yagi hơn 15 tiếng).

Hoàn lưu sau bão Bualoi lúc 13h50 ngày 29/9. Ảnh: Cục Khí tượng thuỷ văn

Mặc dù đi trong đất liền nhưng cường độ của bão giảm cũng tương đối chậm, khoảng 1h bão đổ bộ với sức gió cấp 11, đến 5h giảm xuống cấp 9-10, đến 7h giảm xuống cấp 9 và 11h mới xuống cấp 8. Nguyên nhân ban đầu là do bão giảm tốc độ, có thời điểm khi đổ bộ Hà Tĩnh bão gần như không di chuyển.

Bão Bualoi hình thành trên vùng biển phía Đông Philippines và mạnh cấp 12 trước khi đổ bộ nước này làm ít nhất 4 người chết, hơn 433.000 người di tản do lở đất, ngập lụt.

Sau khi vào Biển Đông ngày 26/9, bão suy giảm cường độ xuống cấp 11, giật cấp 13 và trở thành cơn bão thứ 10 năm 2025. Bão Bualoi di chuyển với tốc độ nhanh, có thời điểm lên trên 40 km/h, gấp đôi trung bình. Trong quá trình di chuyển, bão đã mạnh lên cấp 12 khi áp sát vùng biển Trung Trung Bộ.

Bão sau đó chếch hướng tây bắc, đi song với bờ biển nên đã gây mưa lớn cho các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng trở ra từ 27/9. Khoảng 1h hôm nay, bão đổ bộ khu vực giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Bình với sức gió cấp 11, giật cấp 14 rồi đi sang biên giới Việt - Lào.

Cơ quan khí tượng đã ghi nhận, sức gió mạnh nhất trên đất liền là cấp 11, giật cấp 14 tại Hoành Sơn (Hà Tĩnh); cấp 11, giật cấp 13 tại Diễn Châu (Nghệ An); cấp 10, giật cấp 12 tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Hầu khắp vùng ven biển Quảng Ninh - bắc Quảng Trị cũng có gió cấp 6-9, giật cấp 10-12.

Bão đã gây mưa rất lớn cho hầu khắp các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ. Chỉ tính riêng từ 19h hôm qua đến 8h hôm nay, nhiều nơi đã mưa trên 300 mm như tại Xuân Bình (Thanh Hóa) 341 mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 376 mm, trạm Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 312 mm, Quảng Hợp (Quảng Trị) 445 mm.

Ôtô của người dân xã Hoằng Phú biến dạng, trôi xuống ruộng. Ảnh: Lê Hoàng

Lốc xoáy cũng đã xuất hiện trong sáng nay ở Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng. Trong đó, Ninh Bình thiệt hại nặng nhất khi đã có 9 người chết, 18 người bị thương tại các xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình.

Hiện lũ trên các sông cũng đang lên nhanh do mưa lớn. Từ nay đến ngày 1/10, dự báo trên sông Thao (Lào Cai), Hoàng Long (Ninh Bình), Đà (Phú Thọ) có khả năng xuất hiện lũ.

Đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, Chu, Cả; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức báo động hai, ba và trên báo động ba. Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, Hoàng Long hạ lưu các sông Chu, Mã, Cả, La và Gianh lên mức báo động một, hai và trên báo động hai.

Dự báo, từ nay đến ngày mai, Thanh Hóa - Hà Tĩnh, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm; các nơi khác ở Bắc Bộ mưa phổ biến 70-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Gia Chính