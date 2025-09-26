Bão Bualoi quét qua Philippines, khiến 10 người thiệt mạng

Bão Bualoi quét qua miền trung Philippines và khu vực miền nam đảo Luzon, khiến 10 người thiệt mạng.

Philippines ngày 26/9 cho dừng hoạt động của các cơ quan nhà nước và đóng cửa trường học ở nhiều nơi, trong đó có vùng đô thị Manila, để ứng phó với tác động của bão. Bualoi đổ bộ chỉ vài ngày sau khi khu vực miền bắc Philippines hứng chịu thiệt hại nặng nề vì siêu bão Ragasa, khiến 14 người thiệt mạng.

Bão Bualoi đổ bộ vào Đông Samar, miền trung Philippines, trước khi vào tỉnh Masbate và quét qua vùng Bicol ở phía nam đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất đất nước.

Công nhân dọn dẹp đoạn đường bị cây đổ vì bão Bualoi ở Palanas, tỉnh Masbate, Philippines, ngày 26/9. Ảnh: AFP

Giới chức cho biết trong số các nạn nhân có ba người thiệt mạng ở tỉnh Masbate, trong đó một người bị cây đổ đè trúng, một người bị tường đổ vào người và một người chết đuối. Khu vực miền trung Philippines ghi nhận 7 người thiệt mạng vì lũ quét do bão gây ra.

Tỉnh trưởng Masbate, Antonio Kho, đã kêu gọi chính quyền trung ương hỗ trợ khẩn cấp, cho biết địa phương này cần dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục nguồn điện và mở cửa lại các cảng để có thể vận chuyển hàng cứu trợ. Tại các khu vực khác ở Nam Luzon, giới chức địa phương cho biết bão Bualoi gây ra mưa to, gió lớn, mất điện và thiệt hại về mùa màng, cơ sở hạ tầng.

Trước khi bão Bualoi đổ bộ, hàng trăm nghìn người dân Philippines đã được yêu cầu sơ tán tới nơi an toàn. Cơn bão có sức gió tối đa 110 km/h và gió giật lên tới 135 km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tối 26/9 bão Bualoi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 trong năm, di chuyển nhanh gấp đôi trung bình và dự báo ảnh hưởng trực tiếp Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Bualoi, tối 26/9. Ảnh: NCHMF

Ngọc Ánh (Theo Reuters)