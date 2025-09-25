Bão Bualoi mạnh lên cấp 12, đêm mai vào Biển Đông

Một ngày sau khi hình thành, bão Bualoi đã tăng 4 cấp, dự báo đêm mai vào Biển Đông và có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 7h sáng 25/9, tâm bão ở vùng biển phía đông Philippines với sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Đến sáng 26/9, khi đi vào miền Trung Philippines, bão mạnh lên cấp 13, giật cấp 16. Tối cùng ngày, bão dự kiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 trong năm nay, với sức gió mạnh nhất sáng 27/9 duy trì cấp 12, giật cấp 15.

Trong Biển Đông, bão có xu hướng tái tổ hợp và tăng cấp, đến ngày 28/9 ở giữa Biển Đông đạt cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Đài Khí tượng Nhật Bản cho rằng bão hiện đạt 144 km/h, khi vào Biển Đông giảm còn 126 km/h nhưng có thể mạnh trở lại 162 km/h khi tiến gần ven biển Bắc và Trung Bộ. Đài Hong Kong cũng dự báo hướng đi tương tự, song cường độ khi áp sát Trung Bộ khoảng 130 km/h.

Ảnh hưởng của bão khiến từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía đông Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 5-7 m.

Dự báo hướng đi của bão Bualoi, sáng 25/9. Ảnh: NCHMF

Hiện miền Bắc bắt đầu chịu tác động của bão Ragasa. Sau một đêm hoành hành ở Quảng Đông và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão Ragasa đã giảm bốn cấp. Lúc 7h sáng nay, tâm bão ở Quảng Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong ngày 25/9, bão theo hướng tây với tốc độ 20 km/h, đi dọc ven biển Quảng Đông rồi vào vịnh Bắc Bộ, khoảng trưa vào Móng Cái với sức gió cấp 8, giật tăng ba cấp. Từ chiều tối nay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa lớn; ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Đến 16h, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Đông Bắc Bộ và rạng sáng mai thành vùng áp thấp ở Tây Bắc Bộ.

Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, nhận định trong ba tháng cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện 4-5 xoáy thuận nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tập trung nhiều ở Trung Bộ.

Theo ông Kiên, nguy cơ lớn nhất trong phần còn lại của mùa bão là mưa rất to gây lũ quét, sạt lở đất tại Trung Bộ và Tây Nguyên; nước dâng, sóng lớn, triều cường khi bão mạnh đổ bộ; mưa bão liên tiếp gây "ngập chồng ngập", đe dọa an toàn đê kè, hồ chứa.

Gia Chính